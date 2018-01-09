Агент Ригони: «„Зенит“ и „Эвертон“ не могут вести переговоры, не уведомив меня»

Хуан Крус Ольер, представитель полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, прокомментировал слухи о том, что его клиентом якобы активно интересуется «Эвертон».

«Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! Если „Зенит“ получит предложение от „Эвертона“ по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. „Зенит“ и „Эвертон“ не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка».

24-летний Ригони провел за «Зенит» 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу.