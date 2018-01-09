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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Агент Ригони: «„Зенит“ и „Эвертон“ не могут вести переговоры, не уведомив меня»

вчера, 23:24

Хуан Крус Ольер, представитель полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, прокомментировал слухи о том, что его клиентом якобы активно интересуется «Эвертон».

«Я не могу комментировать всю информацию, которая появляется в прессе. Она все время лжет, все время! Если „Зенит“ получит предложение от „Эвертона“ по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят. „Зенит“ и „Эвертон“ не могут вести переговоры, не уведомив меня. Все просто: если это правда, мне позвонят, а если неправда, мне не позвонят. Что ж, теперь буду ждать звонка».

24-летний Ригони провел за «Зенит» 16 матчей в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу.

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Все комментарии
Ver
Ver
сегодня в 07:20
А зачем Ригоню то продавать, классный же игрок......Если считают, что перебор с иностранцами, так уж Паредеса б лучше куда сбагрили...
Faustello
Faustello
сегодня в 01:45
Это Россия детка, тут можно проснуться и узнать что ты уже в команде шашистов из послёлка жопитосьевска )))
nikolah
nikolah
сегодня в 01:33
Морозовский
Сегодня 00:32
В "Зенити" назревает восстание рабов!

не про спартак речь,не путай
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:34
Прощай, Ригони! До свидания, Хуан!
Т34
Т34
вчера в 23:56
Не волнуйся, Хуан, тебе обязательно позвонят, когда вопрос будет окончательно решен. Ты думаешь, что без тебя не может быть переговоров? Наивный! Где Газпром и где ты? У него всегда есть весомый аргумент, который заставит тебя замолчать.
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:32
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 23:27
    Хуан опасается быть брошеным через хуан не состригнув своего процента...
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