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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Коутиньо может заработать для «Ливерпуля» 40 миллионов евро

сегодня, 01:03

Стали известны финансовые детали трансфера Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону». Сообщается, что за переход игрока «Ливерпуль» получит фиксированные 120 миллионов евро. 

Еще 40 миллионов евро клуб может получить в качестве бонусов. Из них 5 миллионов евро «Ливерпуль» получит тогда, когда Коутиньо проведет 25 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании; 20 миллионов евро, когда количество игр за каталонский клуб достигнет отметки 100 матчей; 10 миллионов евро «Ливерпуль» получит за две квалификации «Барселоны» в Лигу чемпионов; и еще 5 миллионов евро каталонский клуб выплатит мерсисайдцам в случае победы в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
OLS
OLS
сегодня в 08:32
Верните старый сайт!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:43
В квалификацию Лиги Чемпионов Барселона и без Коутиньо попадет.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 04:26
Новость не о чем.
И так давно говорили про 120 млн и 40 млн бонусами.
M.S.
M.S. ответил Cympak-05
сегодня в 02:50
Cympak-05:
Рассрочка своего рода. К тому же за те пункты которые там указанны, клуб будет получать бонусы от организаторов плюс Коут начнёт зарабатывать или отробатывать вложенные деньги.
Не помню где читал, возможно на Соккере, что, в последнее время, практически все трансферы так делаются. Даже когда говорится, что игрок перешёл за, например, сто миллионов, то эта сумма не единовременно выплачивается, а за два-три года. Рассрочка платежа практически во всех сделках присутствовала всегда. Ну а в последнее время модно стало вот так с бонусами ещё подписывать переходы.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 02:38
Дешевле завалить его))
M.S.
M.S.
сегодня в 02:23
Ну как так-то? Нам вчера весь день видный каталонский математик barcelonistas доказывал, что сумма трансфера Коутиньо 92-а миллиона евро. А теперь оказывается, что Ливерпуль получит (скорее всего Коут сыграет 100 матчей) 155-ть миллионов евро.

П.С. barcelonistas, для тебя я придумал схему новую: 155-13-15-15-15-5=92. Коутиньо такой клёвый чувак, что три раза откажется от подписного бонуса, потому что ну очень сильно хочет играть за Барселону. А пять последнюю я с потолка взял, это для тебя привычное дело, должен меня понять.
Cympak-05
Cympak-05 ответил VLAD MARTINICH 1
сегодня в 01:46
Рассрочка своего рода. К тому же за те пункты которые там указанны, клуб будет получать бонусы от организаторов плюс Коут начнёт зарабатывать или отробатывать вложенные деньги.
VLAD MARTINICH 1
VLAD MARTINICH 1
сегодня в 01:11
тупые пункты просто... лучше сразу бы дали ети денги без всяких клоунады!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:08
коут 99 матчей сыграет и его продадут)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:06
Это уже не новость.
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