Коутиньо может заработать для «Ливерпуля» 40 миллионов евро

Стали известны финансовые детали трансфера Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону». Сообщается, что за переход игрока «Ливерпуль» получит фиксированные 120 миллионов евро.

Еще 40 миллионов евро клуб может получить в качестве бонусов. Из них 5 миллионов евро «Ливерпуль» получит тогда, когда Коутиньо проведет 25 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании; 20 миллионов евро, когда количество игр за каталонский клуб достигнет отметки 100 матчей; 10 миллионов евро «Ливерпуль» получит за две квалификации «Барселоны» в Лигу чемпионов; и еще 5 миллионов евро каталонский клуб выплатит мерсисайдцам в случае победы в Лиге чемпионов.