Гвардиола: «„Бристоль Сити“ – фантастическая команда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бристоль Сити» (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги:

«Мои игроки потрясающи. Они бились на поле до финального свистка, мы не сдались, именно поэтому нам удалось забить победный гол. Полуфинальные матчи всегда сложны, не имеет значения, о каком турнире идёт речь. Поэтому я так рад этому результату.

„Бристоль Сити“ – фантастическая команда, вот почему они смогли выбить четыре команды АПЛ из турнира, иначе они бы не добрались до полуфинала. В Бристоле нам будет непросто, но мы постараемся победить и выйти в финал».