Симеоне: «Коста – самый значимый игрок „Атлетико“ за последние годы»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Лейдой» (3:0) в четвертьфинале Кубка Испании поделился мнением о двух новичках своей команды:

«Без сомнений, Коста – самый значимый игрок „Атлетико“ за последние годы.

Витоло показал очень хороший футбол, постепенно он набирает форму, соответствующую нашим потребностям. Он видит поле, хорошо контролирует мяч, здорово переключается на атаку. Ему необходимо продолжать использовать те минуты на поле, когда команда будет нуждаться в его услугах».