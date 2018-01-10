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Симеоне: «Коста – самый значимый игрок „Атлетико“ за последние годы»

сегодня, 03:19
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейдаМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Лейдой» (3:0) в четвертьфинале Кубка Испании поделился мнением о двух новичках своей команды:

«Без сомнений, Коста – самый значимый игрок „Атлетико“ за последние годы.

Витоло показал очень хороший футбол, постепенно он набирает форму, соответствующую нашим потребностям. Он видит поле, хорошо контролирует мяч, здорово переключается на атаку. Ему необходимо продолжать использовать те минуты на поле, когда команда будет нуждаться в его услугах».

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Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 08:07
Коста - копия самого Симеоне в бытность игроком, только что играет в атаке, а не в центре поля
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 06:29
Коста самый настоящий зверь!
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