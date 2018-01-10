Икарди не покинет «Интер» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Интера» Мауро Икарди, в услугах которого заинтересованы «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария», не покинет клуб в январе.

Как отмечает источник, аргентинский форвард пока не собирается покидать миланский клуб. Кроме того, во время зимнего трансферного окна не действует пункт об отступных за игрока в размере 110 млн евро.

В свою очередь, «нерадзурри» намерены продлить контракт с 24-летним футболистом и увеличить сумму выкупа. Текущее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до 2021 года.