Хави: «„Реал“ играет не так красиво, как „Барселона“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Кубок
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 1.7 3.85 4.7
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия Фонбет 1.11 10 15
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 15.8 7.8 1.15
  • Главные новости
  • Все новости
00:38
Агуэро принес победу «Манчестер Сити» над «Бристоль Сити»26
23:57
ЦСКА подпишет полузащитника «Славен Белупо» за 250-300 тысяч евро46
23:20
Мадридский «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании8
22:07
«Манчестер Юнайтед» заплатит 35 млн фунтов за игрока ПСЖ12
20:07
В «Интере» опровергли слухи о продаже Икарди в «Реал»12
08:29
Газзаев - об уходе Мутко из РФС: «Перед нами разыграли спектакль»0
08:03
Дриблинг дня от вингера «Ниццы» в матче с «Монако»0
07:38
Бесчастных: «Реально ли увидеть меня в „Ростове“? Не могу это комментировать»0
06:51
Конте: «Мы тоже интересовались ван Дейком, но трансферный рынок не так-то прост»0
06:30
Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на ралли «Дакар»7
06:12
Венгер: «Если Азару так сильно досталось, то почему он пошёл бить пенальти?»2
05:33
Перес готов продать Бэйла в китайский клуб, чтобы подписать Неймара6
05:15
Икарди не покинет «Интер» в зимнее трансферное окно1
05:02
Гаджиев: «„Амкар“ летит на сборы, но ситуация остаётся прежней»2
04:44
«Реал» хочет ответить покупкой Салаха на переход Коутиньо в «Барселону»11
04:32
Старридж предложил свои услуги «Интеру»3
03:54
Конте: «Я ни к кому не питаю ненависти. Это неправда»0
03:19
Симеоне: «Коста – самый значимый игрок „Атлетико“ за последние годы»2
02:57
Наставник «Бристоль Сити»: «Гвардиола сказал, что мы играли лучше большинства команд АПЛ»0
02:35
Глушаков: «Будем радовать и отдавать все силы не на 100, а на 200 процентов»9
02:23
Гвардиола: «„Бристоль Сити“ – фантастическая команда»2
02:01
«Спартак» может приобрести Караваева10
01:41
Манчини пополнил список кандидатов на пост главного тренера сборной Австралии5
01:19
«Валенсия» с крупным счётом обыграла «Лас-Пальмас», хет-трик на счету Вьетто2
01:03
Коутиньо может заработать для «Ливерпуля» 40 миллионов евро10

Хави: «„Реал“ играет не так красиво, как „Барселона“»

сегодня, 07:19

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави подчеркнул, что каталонский клуб демонстрирует более зрелищный футбол, чем мадридский «Реал»:

«„Барселона“ – это как выпускной экзамен для футболистов. Это самый тяжёлый, самый требовательный клуб в мире. „Реал“ играет не так красиво. На „Бернабеу“ если защитник выбивает мяч на трибуну, то всё в порядке. Такая культура, фанаты будут аплодировать. Если же ты сделаешь это на „Камп Ноу“, то отчётливо услышишь, как недовольны зрители. Так обстоят дела со времён Йохана Кройфа. „Реал“ просто не хочет играть в футбол».

Хави также уверен в том, что после эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду новым ориентиром для футболистов станет Неймар.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Мы тоже интересовались ван Дейком, но трансферный рынок не так-то прост»
Сегодня, 06:51 0
Венгер: «Если Азару так сильно досталось, то почему он пошёл бить пенальти?»
Сегодня, 06:12 2
Конте: «Я ни к кому не питаю ненависти. Это неправда»
Сегодня, 03:54 0
Симеоне: «Коста – самый значимый игрок „Атлетико“ за последние годы»
Сегодня, 03:19 2
Наставник «Бристоль Сити»: «Гвардиола сказал, что мы играли лучше большинства команд АПЛ»
Сегодня, 02:57 0
Гвардиола: «„Бристоль Сити“ – фантастическая команда»
Сегодня, 02:23 2
Обсудить
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 08:31
Я полностью согласен с полузащитником Барселоны
Nursultan_rma
Nursultan_rma
сегодня в 07:36
Он хотел сказать реаловцы ныряют не так красиво как барселонцы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100