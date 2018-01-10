Хави: «„Реал“ играет не так красиво, как „Барселона“»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави подчеркнул, что каталонский клуб демонстрирует более зрелищный футбол, чем мадридский «Реал»:

«„Барселона“ – это как выпускной экзамен для футболистов. Это самый тяжёлый, самый требовательный клуб в мире. „Реал“ играет не так красиво. На „Бернабеу“ если защитник выбивает мяч на трибуну, то всё в порядке. Такая культура, фанаты будут аплодировать. Если же ты сделаешь это на „Камп Ноу“, то отчётливо услышишь, как недовольны зрители. Так обстоят дела со времён Йохана Кройфа. „Реал“ просто не хочет играть в футбол».

Хави также уверен в том, что после эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду новым ориентиром для футболистов станет Неймар.