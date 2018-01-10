Бесчастных: «Реально ли увидеть меня в „Ростове“? Не могу это комментировать»

Бывший тренер «Тосно» Владимир Бесчастных прокомментировал слухи о том, что он может присоединиться к тренерскому штабу Валерия Карпина в «Ростове»:

«Я не могу это комментировать. Это прерогатива и Валеры Карпина, и руководства клуба. Мы [с Карпиным] дружим, общаемся. Но эта тема слишком деликатная, поэтому пока мы её не трогали.

Я прекрасно знал, что он собирается вернуться к тренерской деятельности, что он тоже хочет работать. Рад за него. Да, работы у него будет много. Просто стили работы Валеры и предыдущего тренера немного разные. Но в Ростове перспективная команда, есть футболисты, с которыми можно работать. Думаю, на весеннем отрезке чемпионата „Ростов“ будет хорошо выглядеть».

Напомним, 31 декабря «Тосно» объявил о расторжении контракта с Бесчастных.