«Милан» не планирует покидать «Сан-Сиро»

«Милан» опроверг информацию о том, что он может покинуть стадион «Сан-Сиро». Об этом накануне заявил мэр города Джузеппе Сала. Он сообщил, что «россонери» могут отказаться от реконструкции «Сан-Сиро» и начать строительство своего отдельного стадиона. «Милан» эту информацию категорически опроверг. Клуб поддерживает идею реконструкции арены.

Стадион «Сан-Сиро» возведен в 1925 году, он вмещает более 80 тысяч зрителей. «Милан» начал выступать на нем с 1926 года, а «Интер» - с 1947.