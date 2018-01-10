«Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на креативного хавбека «Барселоны»

Согласно данным из источника, «Арсенал» и «Ливерпуль» желают приобрести полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.



Сообщается, что будущее 29-летнего футболиста в каталонском клубе находится под сомнением после того, как в команду перешел Филиппе Коутиньо. Оба английских гранда не против подписать креативного хавбека, а сделка может состояться уже в нынешнее трансферное окно. В этом сезоне Ракитич провел на поле за «Барсу» 18 матчей и сделал 3 голевые передачи.