«Карабах» продал нападающего в китайский «Ханчжоу Гринтаун»

Нападающий «Карабаха» Дино Ндлову продолжит карьеру в Китае. 27-летний футболист проходит медосмотр в местном «Ханчжоу Гринтаун».

«Возможно, решение о переходе было самым трудным за всю мою карьеру, и я не могу скрыть того факта, что моя кровь течет вместе с кровью тех, кто сражался и умирал на поле за „Карабах“», — прокомментировал ситуацию сам футболист в своем Инстаграме.

Ндлову выступал за клуб с 2016 года и успел поиграть в Лиге чемпионов.