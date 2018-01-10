Демьяненко: «Лобановский был великим психологом»

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко вспомнил о работе под руководством легендарного тренера киевлян Валерия Лобановского, которому 6 января могло бы исполниться 79 лет.

«Общаться с Лобановским было легко. Мне в жизни повезло, я был его игроком, а потом помогал ему уже тренером. Мне действительно очень повезло, что я получил возможность набраться у него опыта. Лобановский был очень требовательным, но справедливым. Он любил, когда футболисты на тренировках выкладывались полностью, так как позже все это переносится на игру.

Думаю, многие ребята ему очень благодарны. Лобановский привил нам профессионализм, которым должен обладать каждый спортсмен. Лично я ему тоже благодарен, так как он привил мне профессиональное отношение не только к футболу, но и к другим аспектам жизни.

Он был великим психологом. Он знал, как нужно разговаривать с тем или иным игроком. На кого-то можно было немного накричать, с кем-то лучше было промолчать, даже если он тоже сыграл плохо. Психолог он был очень большой».