Коутиньо: «Без поддержки семьи я бы умер в „Интере“»

Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо вспомнил о своем опыте выступлений в «Интере», куда он переехал в очень юном возрасте.

«Я начал осознавать, что стал профессионалом, когда подписал контракт с „Интером“. Мне было 16 лет, я был очень юн. Мне, как молодому человеку, привыкшему к другой культуре, было очень трудно, хотя я и поехал в Италию вместе с родителями и девушкой, которая потом стала моей женой.

В „Интере“ было много чемпионов, это был позитивный опыт, но в то же время и сложный. Если бы не поддержка семьи, я бы умер...»