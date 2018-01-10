«Арсенал» подготовил 110 млн евро для трансфера Икарди

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер осознает, что уход нападающего Алексиса Санчеса неизбежен, поэтому он планирует купить топ-форварда на место чилийца.

По данным СМИ, главной целью является нападающий «Интера» Мауро Икарди. В «Арсенале» понимают, что в этой ситуации нужно действовать быстро, поскольку за Икарди уже охотятся «Реал», ПСЖ и «Бавария». «Канониры» готовы выплатить сумму отступных за футболиста, которая составляет 110 млн евро.

24-летний Икарди забил 96 голов в 168 поединках в составе «нерадзурри».