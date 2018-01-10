Плетикоса: «Мне кажется, Бистрович сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Славен Белупо» Кристиана Бистровича в ЦСКА.



«Как вы понимаете, за ЦСКА я особо не слежу, я за „Спартаком“ пристально наблюдаю. А вот Кристиана Бистровича знаю – видел его на футбольном поле. Это очень перспективный игрок. Может работать на обоих флангах, проделывает большой объём работы. У парня хорошая скорость и выносливость, видно, что бежать он может долго. В отборе действует грамотно. Бистрович – умный и техничный игрок. Мне кажется, он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА».