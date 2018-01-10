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Плетикоса: «Мне кажется, Бистрович сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА»

сегодня, 13:06

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Славен Белупо» Кристиана Бистровича в ЦСКА. 

«Как вы понимаете, за ЦСКА я особо не слежу, я за „Спартаком“ пристально наблюдаю. А вот Кристиана Бистровича знаю – видел его на футбольном поле. Это очень перспективный игрок. Может работать на обоих флангах, проделывает большой объём работы. У парня хорошая скорость и выносливость, видно, что бежать он может долго. В отборе действует грамотно. Бистрович – умный и техничный игрок. Мне кажется, он сможет быстро адаптироваться к игре ЦСКА».

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 20:29
Быстрый и выносливый. То что надо!
drug01
drug01
сегодня в 19:11
Пусть старается,тогда будет все хорошо!!!
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 18:51
Похоже на место Щенникова прибывает.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил Санчо Панса
сегодня в 17:21
Санчо Панса:
Стипе можно верить на слово! Впрочем, ЦСКА всегда был хорош в поиске перспективных футболистов. Такой универсальный молодой футболист явно бы не помешал армейскому клубу)
Армейскому клубу сейчас бы не помешало 7-8 перспективных футболистов
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Don trambon
сегодня в 16:57
Don trambon:
У нас сейчас от дубля до основы 1 шаг)
С учетом проблем в составе - да. Всегда удивлялся вашей живучести, все б другие, давно б скатились вниз. 2 года без трансферов. зенька бы уже в втордиве играл.
Don trambon
Don trambon ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:48
AntiherQ1488:
Дак в дубль же, не факт, что он от туда нос высунет, я то думал, в основу кого взяли))
У нас сейчас от дубля до основы 1 шаг)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Don trambon
сегодня в 16:33
Don trambon:
Благодарю. Парня какого то 17 летнего :DDD
Дак в дубль же, не факт, что он от туда нос высунет, я то думал, в основу кого взяли))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил FROLL 001
сегодня в 16:32
FROLL 001:
Чужие хлеба спать не дают? Гыгыгыгы!
Не стремлюсь, удовлетворен в реальной жизни)
Don trambon
Don trambon ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:07
AntiherQ1488:
Ого, кого это?) поздравляю))
Благодарю. Парня какого то 17 летнего :DDD
FROLL 001
FROLL 001 ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:59
AntiherQ1488:
Куда уж мне, тем более, у тебя 1000 глаз и 500 твинков)) Кто бы подумал, обогнал самого манго)
Чужие хлеба спать не дают? Гыгыгыгы!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил FROLL 001
сегодня в 15:55
FROLL 001:
Да я как то не наблюдаю за тобой! Мелковато плаваешь! Гыгыгыгыгы!
Куда уж мне, тем более, у тебя 1000 глаз и 500 твинков)) Кто бы подумал, обогнал самого манго)
FROLL 001
FROLL 001 ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:53
AntiherQ1488:
Я не ставлю всем подряд минусы, дали еще неделю или 2 назад, что и прекрасно показывает, что ты только сейчас заметил. Я со многими не согласен, но тупо не дизлайкаю все подряд.
Да я как то не наблюдаю за тобой! Мелковато плаваешь! Гыгыгыгыгы!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил FROLL 001
сегодня в 15:39
FROLL 001:
Антихер ты никак ВИПкой стал? Выиграл небось? То то смотрю минусы на Соккере резко активировались. Но до Спартача н тебе далеко. Хоть и ВИПок сейчас пруд пруди его минусы это 80 процентов от всех. Гыгыгыгы!
Я не ставлю всем подряд минусы, дали еще неделю или 2 назад, что и прекрасно показывает, что ты только сейчас заметил. Я со многими не согласен, но тупо не дизлайкаю все подряд.
FROLL 001
FROLL 001 ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:36
AntiherQ1488:
Тут любой может быть экспертом по коням: вы никого не купите. Че там сложного?
Антихер ты никак ВИПкой стал? Выиграл небось?
То то смотрю минусы на Соккере резко активировались. Но до Спартача н тебе далеко. Хоть и ВИПок сейчас пруд пруди его минусы это 80 процентов от всех. Гыгыгыгы!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил SHMEL
сегодня в 15:32
SHMEL:
Порося,а давай ка сравним и посчитаем у кого сколько негров,вот смеху то будет,ведь поросиная ферма самая черная команда...😂
Когда у гинера были деньги, негров у вас было не меньше. Были бы сейчас - пол команды бегало бы.
Не оправдывай ваш кризис - патриотизмом. Нелепо выглядит.
SHMEL
SHMEL ответил LOpp
сегодня в 15:29
LOpp:
к игре "отдай пас негру" адаптироваться не сложно.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 15:29
    модеры, а чего трамбона в троллинг?) это факт, был корпоратив и я на нем дунул) Он всю правду сказал, жаль не учел, что кооперативы - перед нг, и ни что не продержит до 10 го числа. Видимо, не шарит. Но я не обиделся, если что.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 15:28
    Было бы неплохо,если так оно и есть.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Don trambon
    сегодня в 15:19
    Don trambon:
    чё ещё то что на корпоративе покурил держит? ЦСКА уже купил игрока.
    Ого, кого это?) поздравляю))
    Don trambon
    Don trambon ответил AntiherQ1488
    сегодня в 15:18
    AntiherQ1488:
    Тут любой может быть экспертом по коням: вы никого не купите. Че там сложного?
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 15:16
      Да че там к автобусу адаптироваться,всей командой за линией мяча и ждать результативных действий от свистуна ))
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Don trambon
      сегодня в 15:15
      Don trambon:
      Ну да, забыл, что казанский у нас самый главный инсайдер дел ЦСКА, вечно пасётся у двери Гинера, что бы нам тут историю написать.
      Тут любой может быть экспертом по коням: вы никого не купите. Че там сложного?
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 15:09
      А что кони Быстрова подписали? ))))
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 15:05
      Стипе можно верить на слово! Впрочем, ЦСКА всегда был хорош в поиске перспективных футболистов. Такой универсальный молодой футболист явно бы не помешал армейскому клубу)
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      сегодня в 14:32
      Один из любимых вратарей что играл в Спартаке...
      Goal2
      Goal2 ответил Grabovsky
      сегодня в 14:27
      Grabovsky:
      Мне вот интересно чем растраивает комент ПалкоВВодца модеров
      понтов много вон как новогодняя ёлка стоит ахахахахаха
      Grabovsky
      Grabovsky
      сегодня в 14:20
      Мне вот интересно чем растраивает комент ПалкоВВодца модеров
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ ответил Don trambon
      сегодня в 14:02
      Don trambon:
      Ну да, забыл, что казанский у нас самый главный инсайдер дел ЦСКА, вечно пасётся у двери Гинера, что бы нам тут историю написать.
        Grabovsky
        Grabovsky ответил Don trambon
        сегодня в 14:02
        Я хоть и не за ЦСКА но забавно почитать соккер . Одни эксперты, тренеры и агенты :) . А тут так вообще гражданство меняют уже :)
        ПалкоВводецъ
        ПалкоВводецъ
        сегодня в 14:01
        Даже мясной Плетикоса понимает, что в Спартаке адаптируются гораздо дольше. У них дополнительное звено в адаптации это баня Глушака!
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