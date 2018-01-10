Саньоль обвинил Вильтора в удалении Зидана во время финального матча ЧМ-2006

Экс-защитник сборной Франции Вилли Саньоль считает, что в 2006 году у финального матча чемпионата мира между Францией и сборной Италии мог быть совершенно другой исход. В момент, когда Зинедин Зидан уложил знаменитым ударом головой в грудь Марко Матерацци, Клод Макелеле передал мяч Сильвену Вильтору, однако тот не стал развивать атаку, а вместо этого начал указывать арбитру на происходившее на другой половине поля.



«Если бы Вильтор тогда не остановился, арбитр никогда бы не принял решение приостановить игру [и пойти разбираться, что там случилось]», - сказал Саньоль.



Напомним, что Вилли Саньоль, занимавший должность помощника Карло Анчелотти в «Баварии», вслед за итальянцем покинул немецкий клуб.