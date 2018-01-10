Джастин Клюйверт: «Хочу быть лучшим, как мой отец»

Сын знаменитого футболиста Джастин Клюйверт заявил, что хочет стать таким же успешным, как его отец. В данный момент Джастин выступает за «Аякс» на позиции полузащитника. Патрик Клюйверт известен своими выступлениями за «Барселону», на счету у бывшего футболиста cвыше 200 забитых голов за карьеру.



«Хочу быть лучшим, как мой отец. Может быть я немного не дотягиваю до его уровня, но это будет только мне на руку. Не считаю это своим недостатком. Мой отец - гордость для меня. Приятно иметь такого родителя».



Ранее ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» поспорят за Джастина Клюйверта.