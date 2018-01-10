Президент Федерации футбола Казахстана подал в отставку

По словам источника, сегодня президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков подал в отставку.



«Сегодня в Астане состоялся Исполком КФФ. На заседании Исполкома было принято заявление президента федерации Байшакова Сеильды Икрамовича о добровольной отставке со своего поста. Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшей внеочередной выборной конференции, которая состоится в Астане 10 февраля 2018 года», - передает источник.



Напомним, что недавно Александр Бородюк покинул пост главного тренера сборной Казахстана.