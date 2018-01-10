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Янов подтвердил, что перешел в ЦСКА

сегодня, 15:20

Полузащитник «Строгино» Данила Янов подтвердил, что он перебрался в ЦСКА. 17-летний футболист будет выступать за молодежную команду «армейцев».

«Действительно, я перешел в ЦСКА. Пока буду выступать в молодежной команде, для попадания в основной состав мне еще предстоит очень много работы».

В текущем первенстве ПФЛ хавбек не сыграл ни одного матча за «Строгино».

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Все комментарии
Николай 86
Николай 86
сегодня в 20:21
Говорили у гинера денег нет. А тут такие трансферы проворачиваются!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
сегодня в 20:06
Т34:
Видимо очень талантливый парень. Даже в ПФЛ не дали сыграть ни одного матча, боялись за него, берегли для цска. И вот свершилось! Кони в восторге, такой трансфер провернули, да еще и не дорогой! Но играть ему не дадут и в цска, будут беречь для Лиги чемпионов. Сейчас ему 17 лет, значит для Лиги чемпионов за 10 лет подготовят, раньше им там, наверное, не бывать. В 27 лет узнает про еврокубки.
Мне было бы интереснее, любезный, читать ваш искрометный (не сильно тупой) юмор по поводу блестящих перспектив талантливой молодежи Спартака ( юных хряков) , таких как Самсонов, Зуев, Зотов, Кротов, Бразгалов,Гулиев и, конечно, несравненный Месси. Если можно огласите весь список топ-клубов, выстроившихся в очередь за этой мега-звездой Спартака. Для вдохновения могу тебе напомнить, что в основе ЦСКА сейчас играют 6 (шесть!!!) своих воспитанников. По нормам ФИФА своим воспитанником считается футболист, который пришел в клуб до 18 лет и с которым заключен первый профессиональный контакт. Так что через пару лет и этот пацан пополнит состав ЦСКА, а в Спартаке буду блистать юный хряки Ещенко, Бокетти, Камбаров, Глушаков, Адриано и еще десяток воспитанников школы Спартака. Возможно тебя это не волнует, но это другая история. Будь здоров, старина!
mangoх12
mangoх12 ответил spartach n1
сегодня в 19:57
spartach n1:
Ты уже от зависти своих зулусов нам клеишь) ахаха
mangoх12
mangoх12 ответил Jum13
сегодня в 19:50
Jum13:
Член Союза журналистов? А чего не папа Римский? Или ты сказки пишешь?
Я так и знал что он какой то там член
VIPded
VIPded
сегодня в 18:50
Расти, парень! ЦСКА шанс даёт!!!
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:23
Это для молодежки трансфер, основе он не нужен.
drug01
drug01 ответил Т34
сегодня в 18:09
Т34:
Видимо очень талантливый парень. Даже в ПФЛ не дали сыграть ни одного матча, боялись за него, берегли для цска. И вот свершилось! Кони в восторге, такой трансфер провернули, да еще и не дорогой! Но играть ему не дадут и в цска, будут беречь для Лиги чемпионов. Сейчас ему 17 лет, значит для Лиги чемпионов за 10 лет подготовят, раньше им там, наверное, не бывать. В 27 лет узнает про еврокубки.
дерзай Данила! Все будет хорошо!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 17:59
Трансфер достойный целой новости на соккере.
Еще бы из каждого просмотра молодежки делали целое событие...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил obana777
сегодня в 17:56
obana777:
Дед, совсем плохой ты стал. СпаМ еще ни за кого деньги не выкладывал, еще никого не купил. А коровьи лепехи они практически бесплатные, чем кони и пользуются.Только свои почти бесплатные, а за закордонные пришлось Гинеру отслюнявить бабки, хоть и смешные.
Голуба, я вижу что креме soccer на других сайтах не бываешь. Зайди для примера на footdallhd.
На детей не обижаюсь, жалобу не подаю.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:49
Вот и обама подтянулась :)
obana777
obana777 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 17:47
Дед за ЦСКА:
Перешёл практически бесплатно, а вот СпаМ выложил кучу денежек за очередного зулуса как его Нуху или Наху я не помню.)))Ха Ха!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:28
Перешёл практически бесплатно, а вот СпаМ выложил кучу денежек за очередного зулуса как его Нуху или Наху я не помню.)))Ха Ха!!
Jum13
Jum13 ответил Т34
сегодня в 17:21
Т34:
Ну, конь мне братишкой быть не может во-первых, а во-вторых, учить меня, члена Союза Журналистов СССР, литературным приемам, да еще в моем возрасте и с опытом журналисткой деятельности, это все равно, что плетью обух пытаться перешибить. Так, что будь, здоров и изучи сарказм, иронию, юмор, сатиру, фельетон и многое другое, прежде, чем кому-то подсказывать, что его, а что не его.
Член Союза журналистов? А чего не папа Римский? Или ты сказки пишешь?
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:20
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Ерден
    сегодня в 17:09
    Ерден:
    мда, сарказм явно не твое, братишка
      Поц
      Поц
      сегодня в 16:59
      ...для попадания в основной состав мне еще предстоит очень много работы...

      Дружок, если ПФК за допинг переведут во второй дивизион, то тебе не предстоит много работы.
      Т34
      Т34 ответил Ерден
      сегодня в 16:52
      Ерден:
      мда, сарказм явно не твое, братишка
      Ну, конь мне братишкой быть не может во-первых, а во-вторых, учить меня, члена Союза Журналистов СССР, литературным приемам, да еще в моем возрасте и с опытом журналисткой деятельности, это все равно, что плетью обух пытаться перешибить. Так, что будь, здоров и изучи сарказм, иронию, юмор, сатиру, фельетон и многое другое, прежде, чем кому-то подсказывать, что его, а что не его.
      Ерден
      Ерден ответил Т34
      сегодня в 16:20
      Т34:
      Видимо очень талантливый парень. Даже в ПФЛ не дали сыграть ни одного матча, боялись за него, берегли для цска. И вот свершилось! Кони в восторге, такой трансфер провернули, да еще и не дорогой! Но играть ему не дадут и в цска, будут беречь для Лиги чемпионов. Сейчас ему 17 лет, значит для Лиги чемпионов за 10 лет подготовят, раньше им там, наверное, не бывать. В 27 лет узнает про еврокубки.
      мда, сарказм явно не твое, братишка
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил spartach n1
      сегодня в 16:12
      spartach n1:
      Зачем ты везде своё фото пихаешь? Уже все поняли, что ты из гуталиновых
      Воин666
      Воин666
      сегодня в 16:07
      А будет ли реальное усиление? На вырост то хорошо, но нужно и сейчас кем-то усилиться.
      fcspartak
      fcspartak
      сегодня в 16:06
      кони усиляют состав, готовятся выйти в пердив
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил LOpp
      сегодня в 16:02
      LOpp:
      Строгино это клуб из АПЛ вроде?
      Да, уровня Спартака
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 15:59
      Суеверный
      Суеверный
      сегодня в 15:58
      "На вырост".
      time out
      time out ответил LOpp
      сегодня в 15:54
      LOpp:
      Строгино это клуб из АПЛ вроде?
      Вроде бы. Но, если присмотреться, то одна буква не пляшет Вместо первой буквы А всего лишь Ф.
      barselonavsehsilnee
      barselonavsehsilnee
      сегодня в 15:50
      Как перешел? Зачем?
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 15:48
      Строгино это клуб из АПЛ вроде?
      Т34
      Т34
      сегодня в 15:45
      Видимо очень талантливый парень. Даже в ПФЛ не дали сыграть ни одного матча, боялись за него, берегли для цска. И вот свершилось! Кони в восторге, такой трансфер провернули, да еще и не дорогой! Но играть ему не дадут и в цска, будут беречь для Лиги чемпионов.
      Сейчас ему 17 лет, значит для Лиги чемпионов за 10 лет подготовят, раньше им там, наверное, не бывать. В 27 лет узнает про еврокубки.
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 15:40
      Такой молодой,а уже конь(((
      spartach n1
      spartach n1
      сегодня в 15:38
      гинер всех ноунеймов пропылесосил,а врал что трансферов ради трансферов не будет !)
      Ну и ладно,главное кони радувуются,наивные ))
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