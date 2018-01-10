Янов подтвердил, что перешел в ЦСКА

Полузащитник «Строгино» Данила Янов подтвердил, что он перебрался в ЦСКА. 17-летний футболист будет выступать за молодежную команду «армейцев».

«Действительно, я перешел в ЦСКА. Пока буду выступать в молодежной команде, для попадания в основной состав мне еще предстоит очень много работы».

В текущем первенстве ПФЛ хавбек не сыграл ни одного матча за «Строгино».