Стала известна дата начала второй части чемпионата Крыма

Сегодня был опубликован календарь матчей второй части чемпионата Премьер-Лиги КФС сезона-2017/18, а также даты встреч Кубка КФС.

«Чемпионат возобновится 3 марта 2018 года, когда будут проведены первые поединки 15-го тура, а завершающий, 28-й тур, состоится 2 июня.

Первые полуфинальные матчи Кубка КФС будут сыграны 21 марта, ответные – 4 апреля. Финальный матч Кубка КФС будет проведен 9 мая.

Также в календаре чемпионата ПЛ КФС определен резервный день, на который могут быть перенесены игры чемпионата – 6 июня 2018 года», - передает источник.



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