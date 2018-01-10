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Агент: «„Локомотив“ сделал предложение по полузащитнику сборной Туниса»

сегодня, 16:17

«Локомотив» сделал предложение по покупке полузащитника сборной Туниса и футбольного клуба «Этуаль дю Сахель» Мохамеда Бен Амора. Об этом рассказал агент 25-летнего игрока Рахман Джадвир Халид.

По слухам, «Локо» предложил за игрока 6,5 млн евро, а тунисский клуб хочет 7,5 млн. Кроме того, активный интерес к футболисту также проявляет гладбахская «Боруссия».

«У нас есть предложение от московского „Локомотива“ по трансферу Бен Амора, но конкретные детали возможной сделки раскрывать не имею права. К футболисту также проявляют активный интерес два клуба немецкой Бундеслиги, но конкретика будет, когда начнутся официальные переговоры между клубами. Не буду скрывать, что Бундеслига является приоритетом для футболиста, но повторюсь, что возможны различные варианты развития событий.

У Бен Амора истекает контракт с тунисским клубом летом 2018 года, поэтому футболист хочет определенности. Мы открыты для предложений и скоро начнем вести переговоры с клубами, которые сделали официальные запросы. Также не исключен и вариант с продлением действующего контракта еще на два года».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:31
Это просто развод, ни один адекватный клуб не станет платить за никчемного игрока 6 млн, когда у него контракт через полгода заканчивается...
Saang
Saang
сегодня в 17:47
И тут негры...
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 17:03
Я погляжу у меня фанатов очень много!!!
По игроку пока сказать нечего информации очень мало пока, загадка.

Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 16:54
Понятия не имею, что за игрок. Надеюсь его хотят подписать с одобрения Сёмина, так как игроки для галочки, а не для команды - это стратегия немытых))
ziborock
ziborock
сегодня в 16:30
Где там Байкалы, Иркутски и тот, с рыбой на аве? Не хотите поговорить о "зулусах"?))) Ах, да, они же только на Спартаковских ветках обитают!
Ну а Локо удачи, если Спартак не будет чемпионом, то только Локо!!!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:22
Что войны с Байкала скажут?). Или что-то сказать им Рубин и Спартак подавай?)
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