Агент: «„Локомотив“ сделал предложение по полузащитнику сборной Туниса»

«Локомотив» сделал предложение по покупке полузащитника сборной Туниса и футбольного клуба «Этуаль дю Сахель» Мохамеда Бен Амора. Об этом рассказал агент 25-летнего игрока Рахман Джадвир Халид.

По слухам, «Локо» предложил за игрока 6,5 млн евро, а тунисский клуб хочет 7,5 млн. Кроме того, активный интерес к футболисту также проявляет гладбахская «Боруссия».

«У нас есть предложение от московского „Локомотива“ по трансферу Бен Амора, но конкретные детали возможной сделки раскрывать не имею права. К футболисту также проявляют активный интерес два клуба немецкой Бундеслиги, но конкретика будет, когда начнутся официальные переговоры между клубами. Не буду скрывать, что Бундеслига является приоритетом для футболиста, но повторюсь, что возможны различные варианты развития событий.

У Бен Амора истекает контракт с тунисским клубом летом 2018 года, поэтому футболист хочет определенности. Мы открыты для предложений и скоро начнем вести переговоры с клубами, которые сделали официальные запросы. Также не исключен и вариант с продлением действующего контракта еще на два года».