Наингголан примет участие в матче против «Интера»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подтвердил, что полузащитник его команды Раджа Наингголан примет участие в матче 21-го тура Серии А против «Интера». Напомним, что 29-летний футболист был оштрафован и исключен с заявки перед игрой против «Аталанты» за свое скандальное поведение на Новый год.



«Нет никаких проблем с Наингголаном. Раджа выйдет в стартовом составе в матче против „Интера“.



Он сразу же извинился за свой проступок. Мы исключили его из заявки по этическим соображениям. Однако это уже в прошлом».