Павон: «Зидан - идеальный тренер для „Реала“. Нельзя выигрывать все турниры каждый год»

Бывший защитник «Реала» Франсиско Павон выразил поддержку главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану, который из-за слабых результатов команды в текущем сезоне стал объектом критики. Поговаривают, француз может лишиться своей должности.

«Положение команды в турнирной таблице оставляет желать лучшего, но Зидан - единственный тренер „Реала“, который в новейшее время выигрывал дубль - чемпионат Испании и еврокубок.

Он заслуживает уважения, хотя многие и критикуют его. Он очень хорошо справляется, нормально ведет себя как при успехах, так и при неудачах. Это идеальный тренер для „Реала“. Невозможно выигрывать все турниры каждый год».