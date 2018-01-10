Кейн рассказал о том, чем ему приходится жертвовать ради карьеры

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, что ему пришлось от много отказаться, чтобы стать тем, кем он сейчас является:

«Я жертвую почти всем своим временем ради того, чтобы быть успешным футболистом. Тренируюсь, играю, восстанавливаюсь, отдыхаю. Такова жизнь футболиста, но я не жалуюсь. Мне это нравится.

Но, вероятно, из-за этого теряешь в какой-то степени в социализации. Хотя не каждый игрок проводит время так, как я. Некоторые позволяют себе гулять, сходить куда-нибудь покушать. Я же считаю, что наиболее полезно для меня - прийти домой, отдохнуть, провести время с семьей. Карьера футболиста коротка, потому я делаю все возможное, чтобы успеть добиться успеха».