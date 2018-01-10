Нападающий ЦСКА понадобился клубу из Чехии

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, на правах аренды выступающий за «Анжи», может продолжить карьеру в Чехии.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста, не забившего в первой части сезона ни одного мяча, заинтересован клуб «Брно», идущий на 12-м месте в текущем розыгрыше чемпионата Чехии и ищущий усиление в атаку.

Напомним, что прошлый сезон Базелюк провел на правах аренды в португальском «Эшториле».