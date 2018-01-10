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Нападающий ЦСКА понадобился клубу из Чехии

вчера, 21:02

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, на правах аренды выступающий за «Анжи», может продолжить карьеру в Чехии.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста, не забившего в первой части сезона ни одного мяча, заинтересован клуб «Брно», идущий на 12-м месте в текущем розыгрыше чемпионата Чехии и ищущий усиление в атаку.

Напомним, что прошлый сезон Базелюк провел на правах аренды в португальском «Эшториле».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:29
неожиданная новость
получается, - в ЦСКА есть нападающий..
Фата лист
Фата лист ответил gorets004
сегодня в 05:08
Там сейчас только такие и играют...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 00:16
Сенсация!!!
Игроком ЦСКА заинтересовался супер-клуб из Европы!!!
Гинер готов оформить очередной громкий трансфер.
LOpp
LOpp
вчера в 22:29
лет через 5-6 Базелюк обязательно заиграет.
Klasse
Klasse
вчера в 22:28
как раз под уровень воспитанников конюшни.
Kerri
Kerri
вчера в 21:57
Пусть в Европе поиграет!
gorets004
gorets004
вчера в 21:57
Бездарнее игрока,в Анжи еше не приходил))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:56
Пусть наберается опыта
VIPded
VIPded
вчера в 21:55
Дать бы ему шанс ещё раз в ЦСКА... Один фик покупки нападающего что-то не видать... А вдруг да и заиграет Костя...
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:51
Может Костя и обретет себя прежнего,времен молодёжки ЦСКА,но что-то я сомневаюсь.В любом случае удачи ему.
parallels
parallels
вчера в 21:39
без экспертного мнения рыл не разобраться. где они все?
cska plus
cska plus
вчера в 21:25
Пусть попробует.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:22
Не нашёл парень своего Клуба. А пора уже.
drug01
drug01
вчера в 21:22
Пора бы уже ЦСКА помочь!
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