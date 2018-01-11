РФС планирует обязать клубы РФПЛ включать в заявку своих воспитанников

Российская Премьер-Лига планирует со следующего сезона ввести требования к основной заявке команд, которые будут касаться минимального количества «доморощенных игроков».

На прошедшем 25 декабря заседании исполкома РФС был рассмотрен вопрос о лимите на легионеров в РФПЛ. Одним из ключевых предложений по итогам обсуждения стало введение минимального количества своих воспитанников, которых клубы будут обязаны вносить в заявку на матчи. Так, в сезоне-2018/19 их количество должно быть равно четырём игрокам. В сезоне-2019/20 – шести, а с сезона-2020/21 и далее – восьми. Однако, окончательное решение по этому предложению пока не принято.

РФС уже сформулировал определение понятия «доморощенный игрок». К таким относится футболист, подготовленный либо в данном клубе, либо в регионе регистрации клуба. Минимальное количество таких футболистов распределяется в заявке на матч поровну между «клубными доморощенными игроками» и «региональными доморощенными игроками». Под данные категории могут попадать даже иностранные спортсмены.

Под «клубным доморощенным игроком» РФС предлагает подразумевать спортсмена, который в возрасте от 15 лет до 21 года независимо от того, является ли он легионером, постоянно или с перерывами был зарегистрирован в своём клубе в течение трёх полных сезонов (с первого до последнего официального матча национального чемпионата) или в течение 36 месяцев.

«Региональным доморощенным игроком» будет являться футболист, который в возрасте от 15 лет до 21 года в течение трёх полных сезонов или 36 месяцев был зарегистрирован в одном или нескольких клубах (спортивных школах) в том же субъекте РФ, что и его нынешняя команда.

Клубам, которые заявят меньше доморощенных игроков, чем требует регламент, в РФС планируют ограничивать общее число футболистов в заявке.