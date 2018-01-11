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РФС планирует обязать клубы РФПЛ включать в заявку своих воспитанников

сегодня, 02:05

Российская Премьер-Лига планирует со следующего сезона ввести требования к основной заявке команд, которые будут касаться минимального количества «доморощенных игроков».

На прошедшем 25 декабря заседании исполкома РФС был рассмотрен вопрос о лимите на легионеров в РФПЛ. Одним из ключевых предложений по итогам обсуждения стало введение минимального количества своих воспитанников, которых клубы будут обязаны вносить в заявку на матчи. Так, в сезоне-2018/19 их количество должно быть равно четырём игрокам. В сезоне-2019/20 – шести, а с сезона-2020/21 и далее – восьми. Однако, окончательное решение по этому предложению пока не принято.

РФС уже сформулировал определение понятия «доморощенный игрок». К таким относится футболист, подготовленный либо в данном клубе, либо в регионе регистрации клуба. Минимальное количество таких футболистов распределяется в заявке на матч поровну между «клубными доморощенными игроками» и «региональными доморощенными игроками». Под данные категории могут попадать даже иностранные спортсмены.

Под «клубным доморощенным игроком» РФС предлагает подразумевать спортсмена, который в возрасте от 15 лет до 21 года независимо от того, является ли он легионером, постоянно или с перерывами был зарегистрирован в своём клубе в течение трёх полных сезонов (с первого до последнего официального матча национального чемпионата) или в течение 36 месяцев. 

«Региональным доморощенным игроком» будет являться футболист, который в возрасте от 15 лет до 21 года в течение трёх полных сезонов или 36 месяцев был зарегистрирован в одном или нескольких клубах (спортивных школах) в том же субъекте РФ, что и его нынешняя команда.

Клубам, которые заявят меньше доморощенных игроков, чем требует регламент, в РФС планируют ограничивать общее число футболистов в заявке.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 08:36
Спартак откроет свою академию в Африке? )))
parallels
parallels
сегодня в 07:15
интересно, как будет выкручиваться зулусня. хотя, на картинке уже предложили)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:00
Сергеевич вернулся 1:
Без Гинера сто пудово не обошлось все законы под себя латает, как выгодно здесь и сейчас. А что? Всё чинно, благородно, забота о молодой поросли футболистов).
Банкротство прикрывается патриотизмом))
Фата лист
Фата лист
сегодня в 05:21
Печально
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 04:30
Без Гинера сто пудово не обошлось все законы под себя латает, как выгодно здесь и сейчас. А что? Всё чинно, благородно, забота о молодой поросли футболистов).
mangoх12
mangoх12 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 03:34
Дмитрий Аександров:
ЦСКА это не касается, в ФНЛ кони смогут заявлять и больше.
я почему-то уверен, что с уходом вашего протеже Мутко , вы там окажитесь скорее)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:24
РФС нужно обрубить "корни" Мутко, а потом становиться на путь реформ.
Правда нужно постараться, чтобы какой-нибудь Газзаев не пустил свои ядовитые "корни".
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:24
Будут лавку полировать в роли запасных.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:18
ЦСКА это не касается, в ФНЛ кони смогут заявлять и больше.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:17
А я знаю как Федун выкрутится, он откроет школу Спартака в Гваделупе
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:52
И российский футбол быстрым темпом пойдет ещё вниз!
fcspartak
fcspartak ответил cska.78
сегодня в 02:46
cska.78:
Федун кучу доморощенных завезет :)
У вас там супер трансфер) строгино ограбили)
cska.78
cska.78
сегодня в 02:11
Федун кучу доморощенных завезет :)


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