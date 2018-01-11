Зидан: «Жаль пропускать в концовке, но мы показали хорошую игру и выполнили свою задачу»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании с «Нумансией» (2:2) и выход «сливочных» в следующий раунд:

«Футболистам, которые имеют меньше игровой практики, было нелегко, но мы провели хороший матч. Возможно, нас немного не хватило на концовку. Жаль было пропускать в конце первого тайма и в концовке матча, но в целом мы показали хороший футбол и добились поставленной задачи.

На мой взгляд, мы постепенно восстанавливаем свою форму и продолжим это делать. Все вопросы по поводу плохой игры или чего-то подобного имеют право на жизнь, но мы убеждены, что будем прогрессировать. Я доволен теми, кто принимал участие в сегодняшнем матче и удовлетворён результатом этого противостояния, как и мои футболисты».