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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Ари: «На тренировках говорю Миранчукам, что они как Месси с Роналду»

сегодня, 05:47

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением об игре полузащитников «железнодорожников» Алексея и Антона Миранчуков:

«Когда только пришёл в „Локомотив“ и увидел этих парней в деле, то сразу сказал: при должной работе они очень скоро станут самыми сильными футболистами России. Да, один из главных их козырей – в технике. На тренировках я им говорю: „Лёша, ты как Месси! А Антон – Криштиану“. Смеются...

Конечно, их учителем на поле можно назвать Фернандеша. Считаю его вообще сильнейшим игроком чемпионата России».

Ари также отметил важность предстоящей встречи со «Спартаком» в чемпионате России.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 08:34
Ари - Шекспировский Яго )))
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 08:30
Железнодорожный такой юмор.
Байкал-38
Байкал-38 ответил sir_Alex
сегодня в 08:23
sir_Alex:
Это была шутка, Панса... не напрягай так свой моск!
Так и это была шутка!!! А какой такой панса? если санчо, то тут ошибочка, к этому я не имею никакого отношения! А подскажи где у тебя моск и как и где ты его напрягаешь? Первый раз такое слышу! Моск это не от МОСКвича (возможно авто) случайно, вас иной раз сибиряку трудно понять!
sir_Alex
sir_Alex ответил Байкал-38
сегодня в 08:15
Байкал-38:
Так написано же, смеются! Это же им в шутку говорит Ари! А вот бегающий Давыдов по тарасовке с криками "Я Халк"! Вот это я понимаю, по спартаковский!!!
Это была шутка, Панса... не напрягай так свой моск!
Байкал-38
Байкал-38 ответил sir_Alex
сегодня в 08:14
sir_Alex:
И они верят??
Так написано же, смеются! Это же им в шутку говорит Ари! А вот бегающий Давыдов по тарасовке с криками "Я Халк"! Вот это я понимаю, по спартаковский!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 06:46
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 06:40
    И они верят??
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