Ари: «На тренировках говорю Миранчукам, что они как Месси с Роналду»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением об игре полузащитников «железнодорожников» Алексея и Антона Миранчуков:

«Когда только пришёл в „Локомотив“ и увидел этих парней в деле, то сразу сказал: при должной работе они очень скоро станут самыми сильными футболистами России. Да, один из главных их козырей – в технике. На тренировках я им говорю: „Лёша, ты как Месси! А Антон – Криштиану“. Смеются...

Конечно, их учителем на поле можно назвать Фернандеша. Считаю его вообще сильнейшим игроком чемпионата России».

Ари также отметил важность предстоящей встречи со «Спартаком» в чемпионате России.