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Райт: «В „Манчестер Юнайтед“ Озил будет ещё более невероятен»

сегодня, 09:00

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт уверен, что переход в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «канониров» Месута Озила позволит игроку еще сильнее раскрыть свои таланты и способности:

«В „Ман Юнайтед“ со своими новыми одноклубниками Озил будет еще более невероятен. Он и так великолепен, но в правильной команде, где игроки нападения умеют двигаться и открываться, он один из лучших игроков, которых я в своей жизни видел. Он прекрасен.

А „Арсенал“ не может удержать в команде двух своих лучших игроков, возможно, одних из лучших в истории клуба. Печальные времена».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:30
Ну ладно тебе, один из лучших.. Ни один важнецкий матч в жизни Арсенала он не затащил. Гнать их обоих с Санчесом надо, а не удерживать.
shur
shur
сегодня в 10:10
...по крайней мере этот парень действительно сможет оживить картинку на поле,что просто необходимо для нынешнего МЮ,удачи и слаженной игры!!!
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 09:48
Более чем уверен, что заиграет, а с Рашфордом, Погба, Марсьялем, Эррерой, Матой - самое то перед штрафной крутить
LMI
LMI
сегодня в 09:36
Ну тут я вовсе не согласен с Райтом. У нас были куда более ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ игроки, да к тому же - гораздо более трудолюбивые и гораздо более преданные клубу, не взирая на разного рода мишуру вокруг Арсенала. Ну вот например - Иан Райт.
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