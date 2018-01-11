Райт: «В „Манчестер Юнайтед“ Озил будет ещё более невероятен»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт уверен, что переход в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «канониров» Месута Озила позволит игроку еще сильнее раскрыть свои таланты и способности:

«В „Ман Юнайтед“ со своими новыми одноклубниками Озил будет еще более невероятен. Он и так великолепен, но в правильной команде, где игроки нападения умеют двигаться и открываться, он один из лучших игроков, которых я в своей жизни видел. Он прекрасен.

А „Арсенал“ не может удержать в команде двух своих лучших игроков, возможно, одних из лучших в истории клуба. Печальные времена».