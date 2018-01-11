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Тони Гейл: «Не уверен, что положение Старриджа в „Ливерпуле“ изменится»

сегодня, 10:32

Знаменитый в прошлом футболист Тони Гейл, считает, что нападающему «Ливерпуля» Дэниэлу Старриджу необходимо покинуть клуб, чтобы получать больше игровой практики.

«Без сомнения, Старридж до сих пор является отличным нападающим. Мне кажется, что Юргена Клоппа не устраивает его ограниченность в тактической схеме. Однако Дэниэл обладает редким талантом, он с любой точки на поле может забить гол.

Чтобы попасть в основу „Ливерпуля“ ему нужно находиться в прекрасной форме, но как ее набрать, если ему не получается выходить на поле слишком часто? Я не уверен, что в будущем его положение как-нибудь изменится».

Ранее сообщалось, что Дэниэл Старридж предложил свои услуги «Интеру».

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Все комментарии
Shineheart
Shineheart ответил dzvinka
сегодня в 14:21
dzvinka:
дак пусть делает запрос о трансфере на выход, продадут и уходит. Так нет же, на высокой з/п сидит и все у него ок. А ныть по поводу непопадания в состав можно и так. Че ж он выйдя на поле ниче не показывает.
Да ему на поле выйти-то сложно. Травмируется от каждого чиха вообще.
Даже на тренировках через раз умудряется.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:26
дак пусть делает запрос о трансфере на выход, продадут и уходит. Так нет же, на высокой з/п сидит и все у него ок. А ныть по поводу непопадания в состав можно и так. Че ж он выйдя на поле ниче не показывает.
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