Манчини: «Я боюсь, что „Наполи“ из-за еврокубков потеряет свой ритм»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что считает «Ювентус» фаворитом в борьбе за Скудетто в этом сезоне.



«Да, „Ювентус“ и „Наполи“ - лучшие в данный момент. Их величие исходит из истории. Нельзя просто так взять и научиться побеждать за 5 минут.



Я боюсь, что „Наполи“ из-за еврокубков потеряет свой ритм, однако они до самого конца будут бороться с „Юве“ за Скудетто. Их прекрасная игра будет и дальше им приносить положительный результат».



Напомним, что Роберто Манчини не исключил, что может возглавить сборную Италии.