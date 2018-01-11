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На хавбека «Рубина» Рочину претендует клуб Ла Лиги

сегодня, 12:43

По информации испанских СМИ, «Бетис» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Рубена Рочины.

Казанский клуб, испытывающий финансовые сложности, готов расстаться с 26-летним футболистом, которому, по слухам, задолжал зарплату за несколько месяцев.

В «Бетисе» надеются, что им удастся приобрести игрока по сниженной цене. Отметим, что «Рубин» в 2016 году заплатил за Рочину 10 млн евро.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил Байкал-38
сегодня в 20:23
Байкал-38:
А когда сам Рубин уже выставят на продажу за долги?
Похоже не долго ждать осталось.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 15:08
Бабай Бердыев весь Рубин продаст!
Аквила
Аквила
сегодня в 14:05
Молодец дядя Курбан-наводит финансовый порядок-будет раскрывать не дорогих игроков и впаривать втридорого на лавку Зенита)
Казанский
Казанский ответил Байкал-38
сегодня в 13:55
Байкал-38:
А когда сам Рубин уже выставят на продажу за долги?
Только после судебного процесса над Зенитом о растрате гос.средств))
А хочешь и твой старый Локомотив затрону по поводу гос.Бабла?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:38
А когда сам Рубин уже выставят на продажу за долги?
Exploit
Exploit
сегодня в 13:22
Больше ляма за этот хлам будет удачной сделкой для нас
Казанский
Казанский
сегодня в 13:14
С паршивой овцы хоть шерсти клок,а с наших легионеров и копейка деньги))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:58
1,5 млрд. пусть и рублей все равно не наскребсти.
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