На хавбека «Рубина» Рочину претендует клуб Ла Лиги

По информации испанских СМИ, «Бетис» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Рубена Рочины.

Казанский клуб, испытывающий финансовые сложности, готов расстаться с 26-летним футболистом, которому, по слухам, задолжал зарплату за несколько месяцев.

В «Бетисе» надеются, что им удастся приобрести игрока по сниженной цене. Отметим, что «Рубин» в 2016 году заплатил за Рочину 10 млн евро.