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Шпрыгин ответил губернатору, призвавшему запретить фанатское движение в России

сегодня, 12:52

Президент Всероссийской организации болельщиков Александр Шпрыгин выступил с ответом калужскому губернатору Анатолию Артамонову, который ранее предложил запретить фанатское движение в России, сославшись на большое количество беспорядков:

«Полномочия губернатора субъекта ограничиваются лишь управлением субъекта, а никак не влиянием на жизнь десятков тысяч людей, которые задействованы в каком-то движении, и этому движению не один десяток лет. Не знаю, сколько лет губернатору Калужской области, но уж точно не меньше футбольный фанатизм существует. И ни в одной стране мира не получилось взять и щелчком пальца, повернув какую-то кнопочку, одномоментно все запретить.

А во-вторых, не надо на футбольных фанатов на всех набрасываться так уж с оголтелой критикой, потому что он, наверное, подразумевал не субкультуру в целом, а те негативные явления, которые на трибунах происходят, проявления футбольного хулиганизма и вандализма. И выразил он свою мысль крайне неудачно. Я думаю, что он много интересного и нового о себе узнает из интернета в ближайшие дни».

Напомним, Всероссийское объединение болельщиков было исключено из РФС на фоне беспорядков фанатов во время чемпионата Европы во Франции.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:35


Вот это Шурыгин)
тот еще добряк
тот еще добряк ответил Байкал-38
сегодня в 15:30
Тоже видел видео, где он зигу кидает
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:51
Может поменять шпрыгина и всё! Во главе такой организации стоит нацист! Как так? Выложил бы фотки и видео, но такое здесь нельзя. Кто не знает наберите шпрыгин нацист и всё поймёте. Вот поэтому мы видим, что творится почти на всех наших трибунах!
А шпрыгину пора уже большой реальный срок давать, а не ограничиваться малым!
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 13:44
это его на вписке изнасиловали?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:57
Запретить фанатское движение и повысить налоги - мечта любого губернатора.
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