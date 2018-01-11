Шпрыгин ответил губернатору, призвавшему запретить фанатское движение в России

Президент Всероссийской организации болельщиков Александр Шпрыгин выступил с ответом калужскому губернатору Анатолию Артамонову, который ранее предложил запретить фанатское движение в России, сославшись на большое количество беспорядков:

«Полномочия губернатора субъекта ограничиваются лишь управлением субъекта, а никак не влиянием на жизнь десятков тысяч людей, которые задействованы в каком-то движении, и этому движению не один десяток лет. Не знаю, сколько лет губернатору Калужской области, но уж точно не меньше футбольный фанатизм существует. И ни в одной стране мира не получилось взять и щелчком пальца, повернув какую-то кнопочку, одномоментно все запретить.

А во-вторых, не надо на футбольных фанатов на всех набрасываться так уж с оголтелой критикой, потому что он, наверное, подразумевал не субкультуру в целом, а те негативные явления, которые на трибунах происходят, проявления футбольного хулиганизма и вандализма. И выразил он свою мысль крайне неудачно. Я думаю, что он много интересного и нового о себе узнает из интернета в ближайшие дни».

Напомним, Всероссийское объединение болельщиков было исключено из РФС на фоне беспорядков фанатов во время чемпионата Европы во Франции.