Хайнкес: «В последний раз „Бавария“ побеждала в Леверкузене в 2013 году, легко не будет»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матча 18-го тура Бундеслиги против «Байера»:

«Мы с комфортным преимуществом лидируем в турнирной таблице, но по своему опыту знаю, что никогда нельзя оглядываться на соперников. Нужно максимально выкладываться в каждой отдельно взятой игре.

„Байер“ ни разу не проигрывал в последних 12 встречах, а „Бавария“ не побеждала в Леверкузене с 2013 года, когда я все еще был тренером клуба. У соперника есть техничные и быстрые игроки - Бэйли, Брандт, Аларио. Легко нам точно не будет».

Напомним, что в завтрашнем матче «Бавария» не сможет рассчитывать на услуги своего главного голеадора Роберта Левандовски.