Мохаммед Сиссоко: «Дибала не обладает тем же характером, какой был у Дель Пьеро»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Мохаммед Сиссоко считает, что форвард «старой синьоры» Пауло Дибала не имеет такого же менталитета, какой был у Алессандро Дель Пьеро.



«Я всегда смотрю игры Серии А, с Италией у меня связаны приятные воспоминания. Я до сих пор являюсь поклонником „Ювентуса“.



По-моему, Пауло Дибала не обладает тем же характером, какой был у Алессандро Дель Пьеро, несмотря на все их сравнения. Если он будет слушать советы Недведа и Буффона, то в будущем обязательно станет еще лучше.



Я не его агент, но считаю, что Дибала должен остаться в „Ювентусе“».



Мохаммед Сиссоко выступал за «Ювентус» с 2008 по 2011 год.