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Мохаммед Сиссоко: «Дибала не обладает тем же характером, какой был у Дель Пьеро»

сегодня, 13:45

Бывший полузащитник «Ювентуса» Мохаммед Сиссоко считает, что форвард «старой синьоры» Пауло Дибала не имеет такого же менталитета, какой был у Алессандро Дель Пьеро

«Я всегда смотрю игры Серии А, с Италией у меня связаны приятные воспоминания. Я до сих пор являюсь поклонником „Ювентуса“.

По-моему, Пауло Дибала не обладает тем же характером, какой был у Алессандро Дель Пьеро, несмотря на все их сравнения. Если он будет слушать советы Недведа и Буффона, то в будущем обязательно станет еще лучше.

Я не его агент, но считаю, что Дибала должен остаться в „Ювентусе“».

Мохаммед Сиссоко выступал за «Ювентус» с 2008 по 2011 год. 

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An Jo
An Jo
сегодня в 19:40
Дель Пьеро в Юве - как Гагарин в космосе. Символ. Эпоха. А его улыбка...
BagioR
BagioR
сегодня в 16:55
Это точно
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