Ари: «Виделся в Бразилии с Халком, в Китай он меня не приглашал»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем самочувствии, а также признался, что не собирается перебираться в китайскую Суперлигу к своему приятелю Халку:

«Чувствую себя хорошо, сейчас сдал тест на беговой дорожке. Да этого я был в Бразилии, тренировался там, брал двухнедельную паузу из-за колена, но сейчас все хорошо, еду на сборы и готов работать на сто процентов.

Я был в большой компании с семьей и друзьями. Виделся в Бразилии с Халком, он в Китай не приглашал. Я пока не думаю о другой команде или стране, сфокусирован только на „Локомотиве“, чемпионате России и Лиге Европы».