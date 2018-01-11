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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Капленко: «Хочется, чтобы „Зенит“ закончил чемпионат на первом месте»

сегодня, 14:23

Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко рассказал, как он провел новогодний отпуск и поделился ожиданиями от второй части сезона:

«Отпуск мой прошел нормально — отдыхал дома в Минске, проводил время с родными и с друзьями. В общем, все хорошо! Там немного теплее, чем в Петербурге.

Настрой исключительно положительный! Ожидания — тоже. Надеюсь, что все будет хорошо. Будем работать, стараться, чтобы хорошо проявить себя на сборах.

В заключительной части сезона очень хочется побеждать в каждом матче, хочется выигрывать, чтобы команда закончила чемпионат на первом месте».

Напомним, что между «Зенитом» и Федерацией футбола Беларуси уже несколько месяцев идут разбирательства по Капленко.

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Все комментарии
ermak6448
ermak6448
сегодня в 18:52
Я как Болельщик тоже Желаю фк ЗЕНИТ - стать Чемпионом России!!!
Klasse
Klasse
сегодня в 18:45
ахахах разве что в фифе такое возможно)))
time out
time out
сегодня в 18:38
Кто такой Капленко? Откуда его выкопали? Полузащитник "Зенита" проведший два матча за основной состав в 2017 году. Его мнение заслуживает большого интереса! Его скоро белорусский "Батька" в тюрьму упечет, а он тут в желания играет.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Создатель кошмаров
сегодня в 17:59
Создатель кошмаров:
А у нас титул действующих чемпионов страны - а у вас?)))))
У вас титул действующего судейско нефтяного проекта! Гыгыгыгы!
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 17:36
Я смотрю в питере даже влажные фантазии заразны))))
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 17:34
Ярангвельгви Йорингель.:
А у Вас уже на пол шестого? :)
А у нас титул действующих чемпионов страны - а у вас?)))))
kastites
kastites
сегодня в 17:21
Пока такие аргентинцы в Зените и Манчини
Хорошо будет если 5 место будет
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:43
Эти ПРОХИНДЕИ Зенитавцкие могут купить три поражения для "Локо"!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:36
К сожалению питерских болельщиков и к радости всех остальных вряд ли сбудутся мечты Кирилла Капленко.Кстати кто это,новая восходящая звезда или очередной лавочник?
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель. ответил Создатель кошмаров
сегодня в 16:09
Создатель кошмаров:
Хотелка еще не доросла!)))
А у Вас уже на пол шестого? :)
FROLL 001
FROLL 001 ответил Морозовский
сегодня в 15:54
Морозовский:
ФИГВАМ!!!
Айфонутый
Айфонутый ответил Obdulio Varela
сегодня в 15:28
Obdulio Varela:
Походу не просыхал в отпуске
По аве видно! :))))
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz ответил Obdulio Varela
сегодня в 15:23
Obdulio Varela:
Походу не просыхал в отпуске
Как же ты так? береги свое здоровье!
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
сегодня в 15:23
Паровоз под откос, пободаемся с армейскими за 1 место. Спартак вообще не при делах в этом раскладе.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:22
Походу не просыхал в отпуске
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:21
Многим хочется
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 15:05
Так и будет.
1. Зенит
2.ЦСКА
3.Локо
4. Краснодар
5 - 6 Уфа
5-:6 Спартак!
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 14:56
Хотелка еще не доросла!)))
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 14:35
хочется - перехочется
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:34
ТАК И БУДЕТ !

ГЫ-ГЫ
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:30
ФИГВАМ!!!
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