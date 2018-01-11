Капленко: «Хочется, чтобы „Зенит“ закончил чемпионат на первом месте»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко рассказал, как он провел новогодний отпуск и поделился ожиданиями от второй части сезона:

«Отпуск мой прошел нормально — отдыхал дома в Минске, проводил время с родными и с друзьями. В общем, все хорошо! Там немного теплее, чем в Петербурге.

Настрой исключительно положительный! Ожидания — тоже. Надеюсь, что все будет хорошо. Будем работать, стараться, чтобы хорошо проявить себя на сборах.

В заключительной части сезона очень хочется побеждать в каждом матче, хочется выигрывать, чтобы команда закончила чемпионат на первом месте».

Напомним, что между «Зенитом» и Федерацией футбола Беларуси уже несколько месяцев идут разбирательства по Капленко.