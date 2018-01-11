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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Бубнов: «„Спартаку“ нужен центральный защитник и плеймейкер, а так всё в порядке»

сегодня, 14:39

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о трансферах, которые не помешали бы «Спартаку»:

«Напрашивается игрок в центр обороны, которого „Спартак“ как раз собирается взять. В завершающей стадии переговоры по бразильцу Вериссимо. Молодой парень, не обладающий опытом. В „Сантосе“ провел всего год на профессиональном уровне. На перспективу – да, а с точки зрения надежности и опыта… Он пока не отвечает этим критериям.

Очевидно, что для „Спартака“ первоочередной будет покупка центрального защитника, поскольку „красно-белые“ много пропускают и по пропущенным мячам идут во втором десятке. Очевидно, что команда Карреры бы сильно прибавила, если бы стала меньше пропускать.

Также, на мой взгляд, нужен плеймейкер, поскольку Попов на этой позиции не тянет, Джано тоже нестабилен. А так все в порядке. Если уйдет Зе Луиш, то тогда нужно будет искать замену, хотя этот вопрос можно отложить и до лета. Ведь есть Роша и Мельгарехо».

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Все комментарии
Томик
Томик ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 20:18
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ЖАНО АНАНИДЗЕ ПОРА УЖЕ ПРОДАТЬ В КАКУЮ-НИБУДЬ КОМАНДУ ПО КАРМАННОМУ БИЛЬЯРДУ НУ А НА ЕГО МЕСТО КОГО-ТО ПОЗАГОРЕЛЕЕ КУПИТЬ С ВЕДОМА ГЛУШАКОВА ГЫ-ГЫ
Продать? Да я бы его подарил кому - нибудь. Игрок уровня юношеской команды, вечно травмированный и без паспорта.
Палыч82
Палыч82 ответил LOpp
сегодня в 18:45
LOpp:
крайний защитник тоже нужен. хоть зулус, хоть банщик, любого цвета кожи и вероисповедания. с пальмы, с гор, с Африки... так, вроде для троллей вариантов не оставил))
Ориентацию забыл еще указать, как критерий,)
Завтра
Завтра ответил Colonist
сегодня в 16:25
Colonist:
Кто первый запостит «шутку про 7:0? Или из школы еще не вернулись?:)
Почему "шутку"?? 0:7 - это же ПРАВДА ВОПЛОТИ, или - факт. А в шутке - только доля правды и доля шутки.

Поэтому, даже Бубну: "Очевидно, что для „Спартака“ первоочередной будет покупка центрального защитника, поскольку „красно-белые“ много пропускают и по пропущенным мячам идут во втором десятке."
kust07
kust07
сегодня в 16:20
как всегда купят нападающего,защитники нынче отказываются переходить в Спартак.
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей ответил Colonist
сегодня в 15:40
Colonist:
Кто первый запостит «шутку про 7:0? Или из школы еще не вернулись?:)
Могу я. Но это не шутка, а позор российского футбола!
Colonist
Colonist
сегодня в 15:39
Кто первый запостит «шутку про 7:0? Или из школы еще не вернулись?:)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 15:37
В первый раз что то позитивное сказал про команду...
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
сегодня в 15:21
Как была дырища в обороне так и будет. Нормальный не пойдет в Спартак.
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 15:15
Спартак ничто не спасет в борьбе за 5 место!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 15:07
А так всё в порядке: Судейский корпус на харчах у Федуна!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:03
ЖАНО АНАНИДЗЕ ПОРА УЖЕ ПРОДАТЬ В КАКУЮ-НИБУДЬ КОМАНДУ ПО КАРМАННОМУ БИЛЬЯРДУ
НУ А НА ЕГО МЕСТО КОГО-ТО ПОЗАГОРЕЛЕЕ КУПИТЬ С ВЕДОМА ГЛУШАКОВА

ГЫ-ГЫ
LOpp
LOpp
сегодня в 14:42
крайний защитник тоже нужен.
хоть зулус, хоть банщик, любого цвета кожи и вероисповедания.
с пальмы, с гор, с Африки...

так, вроде для троллей вариантов не оставил))
за
за
сегодня в 14:42
Роша необкатан, Мельгарехо нестабилен.
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