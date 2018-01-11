Бубнов: «„Спартаку“ нужен центральный защитник и плеймейкер, а так всё в порядке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о трансферах, которые не помешали бы «Спартаку»:

«Напрашивается игрок в центр обороны, которого „Спартак“ как раз собирается взять. В завершающей стадии переговоры по бразильцу Вериссимо. Молодой парень, не обладающий опытом. В „Сантосе“ провел всего год на профессиональном уровне. На перспективу – да, а с точки зрения надежности и опыта… Он пока не отвечает этим критериям.

Очевидно, что для „Спартака“ первоочередной будет покупка центрального защитника, поскольку „красно-белые“ много пропускают и по пропущенным мячам идут во втором десятке. Очевидно, что команда Карреры бы сильно прибавила, если бы стала меньше пропускать.

Также, на мой взгляд, нужен плеймейкер, поскольку Попов на этой позиции не тянет, Джано тоже нестабилен. А так все в порядке. Если уйдет Зе Луиш, то тогда нужно будет искать замену, хотя этот вопрос можно отложить и до лета. Ведь есть Роша и Мельгарехо».