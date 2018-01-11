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Монтоливо: «Никто не ожидал, что у „Милана“ возникнет столько проблем в этом сезоне»

сегодня, 15:52

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо признался, что никто не ожидал возникновения у «россонери» в этом сезоне стольких проблем. 

«Никто не ожидал таких проблем. Именно поэтому мы сейчас упорно трудимся, чтобы выбраться из этого тяжелого положения.

Мои желания совпадают с желаниями „Милана“. Наша цель состоит в том, чтобы преодолеть проблемы, а также набрать необходимую форму.

Психология в таких случаях очень важна. Надеюсь, что победа в дерби в матче Кубка Италии даст нам необходимый импульс».

Напомним, что спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли заявил, что в зимнее трансферное окно «красно-черные» никого не будут покупать. 

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 16:19
думали, что трудные времена у Милана позади, а оказалось, что они и не заканчивались...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:17
А начали сезон вроде не плохо.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 16:11
Никто не ожидал! Монтоливо думал, что за него Чалханоглу с Кессье будут трофеи добывать и расслабился? Порой кажется, что вся команда так думала.
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 16:08
"Надеюсь, что мы выиграем дерби в матче Кубка Италии".

Новость, вообще, за какое число?
Я конечно понимаю, что после смены дизайна, у Соккера 5 поситителей в день, но все же.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:02
МИЛАН ЕЩЁ НЕ ПРОБИЛ ДНО ! ВСЁ ВПЕРЕДИ !
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