Монтоливо: «Никто не ожидал, что у „Милана“ возникнет столько проблем в этом сезоне»

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо признался, что никто не ожидал возникновения у «россонери» в этом сезоне стольких проблем.



«Никто не ожидал таких проблем. Именно поэтому мы сейчас упорно трудимся, чтобы выбраться из этого тяжелого положения.



Мои желания совпадают с желаниями „Милана“. Наша цель состоит в том, чтобы преодолеть проблемы, а также набрать необходимую форму.



Психология в таких случаях очень важна. Надеюсь, что победа в дерби в матче Кубка Италии даст нам необходимый импульс».



Напомним, что спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли заявил, что в зимнее трансферное окно «красно-черные» никого не будут покупать.