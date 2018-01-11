5 молодых футболистов «Динамо» продлили контракты с клубом

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что клуб продлил соглашение с пятью молодыми игроками.
«Футбольный клуб „Динамо“ информирует о продлении трудовых договоров с пятью своими футболистами – Романом Денисовым, Петром Косаревским, Станиславом Лацевичем, Владимиром Москвичёвым и Николаем Обольским», - передает пресс-служба.
Сегодня стало известно, что нападающий «Динамо» Фатош Бечирай покинул клуб.
Отпустили. Видать, за заслуги не стали требовать денег за трансфер.
Отпустили. Видать, за заслуги не стали требовать денег за трансфер.