Президент «Ромы» назвал строящийся стадион «новым Колизеем»

В 2020 году «Рома» переедет на новый стадион «Стадио делла Рома». Президент римского коллектива Джеймс Паллотта доволен проведенной работой:

«Это будет новый Колизей. Нельзя создавать глобальный бренд, когда у тебя нет собственного стадиона. Все в Риме ждут этой арены, кроме, разве что, фанатов „Лацио“. Но и они будут к нам приезжать раз в год.

Мы посвятили много времени требованиям безопасности. Вы хоть раз видели дерби между „Ромой“ и „Лацио“? На севере Италии дерутся не так часто, но ближе к югу, в Неаполе или Риме, безопасность имеет большое значение».