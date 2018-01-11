Жардим - о трансфере Лемара: «Может случиться такое, что даже „Монако“ не сможет отказать»

СМИ прогнозируют скорый трансфер полузащитника «Монако» Томы Лемара в «Ливерпуль». Наставник монегасков Леонарду Жардим не исключает, что этот трансфер состоится:

«Вы прекрасно знаете, каким сумасшедшим бывает рынок. Может случиться такое, что даже клуб вроде „Монако“ не сможет отказать.

Подобное случилось в „Ливерпуле“ [трансфер Филиппе Коутиньо]. Суммы сегодня огромные, и все может измениться очень быстро. Сегодня я говорю вам одно, а завтра могу сказать совсем другое.

Я бы хотел, чтобы Лемар остался. Если я останусь в клубе на 10 лет, то и Лемара хочу видеть в команде еще 10 лет».