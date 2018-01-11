На подготовку стадионов к ЧМ-2018 требуется еще почти 2,5 млрд рублей

По информации источника, организаторам чемпионата мира-2018 требуется еще почти 2,5 млрд рублей на инфраструктуру российских стадионов. Строительные конторы утверждают, что ФИФА неожиданно выдвинула новые требования.
Напомним, что на мундиале планируют использовать систему VAR.
Им же холуям пиндосским газ с нефтью продадим и из вырученных денег добавим.
Нашли моськи на кого лаять!
Им же холуям пиндосским газ с нефтью продадим и из вырученных денег добавим.
Нашли моськи на кого лаять!
Шобы всем болелам Спартака места хватило .
Федун на энто бабла не пожалеет , смысл есть .
Спартак ить ить иго ведь не ЦСКА .... он ить ить иго .... .... не иго го .
Шобы всем болелам Спартака места хватило .
Федун на энто бабла не пожалеет , смысл есть .
Спартак ить ить иго ведь не ЦСКА .... он ить ить иго .... .... не иго го .
Як называется моя ошибка ? За которую ЖК получил .
Як называется моя ошибка ? За которую ЖК получил .
Но нас не потопят ,потому что у нас почти все игроки деревянные.....
Но нас не потопят ,потому что у нас почти все игроки деревянные.....
Но в России и чашки-ложки покупать в детские сады ... наивыгоднейшее мероприятие ...
Но в России и чашки-ложки покупать в детские сады ... наивыгоднейшее мероприятие ...
Прям ангина али грипп какойта .
ХЭ-ХЭ . Апчхи ....
Прям ангина али грипп какойта .
ХЭ-ХЭ . Апчхи ....