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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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На подготовку стадионов к ЧМ-2018 требуется еще почти 2,5 млрд рублей

вчера, 21:07

По информации источника, организаторам чемпионата мира-2018 требуется еще почти 2,5 млрд рублей на инфраструктуру российских стадионов. Строительные конторы утверждают, что ФИФА неожиданно выдвинула новые требования.

Напомним, что на мундиале планируют использовать систему VAR.

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:14
Аппетит приходит во время еды...не наелись еще..
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 01:17
Да и выделим!
Им же холуям пиндосским газ с нефтью продадим и из вырученных денег добавим.
Нашли моськи на кого лаять!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:31
Пилить ‑ не перепилить!
eaguar
eaguar ответил vistory
вчера в 22:15
Можа стоит просто надстроить ?
Шобы всем болелам Спартака места хватило .
Федун на энто бабла не пожалеет , смысл есть .
Спартак ить ить иго ведь не ЦСКА .... он ить ить иго .... .... не иго го .
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:14
чет мало, для разминки чтоли?!
Kрейсер
Kрейсер
вчера в 22:08
Кому-то совсем чуть-чуть не хватило на остров в Тихом Океане.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 22:00
У наших строителей уже стало национальной традицией пилить, воровать, просить денег на достройки и переделки, знают, что всё им сходит с рук, никого не накажут за их беспредел.
vistory
vistory
вчера в 21:59
Стадион фидуна лучше заново построить.
eaguar
eaguar
вчера в 21:55
Дубль ... дублинг ... дубляж .. ?
Як называется моя ошибка ? За которую ЖК получил .
ДСА
ДСА
вчера в 21:53
Если неожиданно, то пусть ФИФА и платит.
drug01
drug01
вчера в 21:49
С каждым днем расходы увеличивают как будто так и хотят задушить нас????
Но нас не потопят ,потому что у нас почти все игроки деревянные.....
eaguar
eaguar ответил loko7
вчера в 21:46
Не поверишь ...
Но в России и чашки-ложки покупать в детские сады ... наивыгоднейшее мероприятие ...
eaguar
eaguar ответил piercman
вчера в 21:43
Бабло пущай Питер из блуджета выделяеть . :-)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:41
Они дают не реальные планы
eaguar
eaguar ответил Forever Atletico de Madrid
вчера в 21:40
Поделись , плиз .
eaguar
eaguar
вчера в 21:38
Пример Спб-Арены заразителен .
Прям ангина али грипп какойта .
ХЭ-ХЭ . Апчхи ....
борька
борька
вчера в 21:31
Сколько распила дбавили¡
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 21:29
Копейки!
piercman
piercman
вчера в 21:20
так пусть фифа и даёт эти бабки, им же надо. мы на такое в 2010 не подписывались.
ALEX26659
ALEX26659
вчера в 21:20
опять на питерский писсуар денег не хватило...
loko7
loko7
вчера в 21:18
Строить стадионы в России оказывается очень прибыльным.
WAARLOT
WAARLOT
вчера в 21:17
пыль
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