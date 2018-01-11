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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Орлов: «Я за то, чтобы мы отказались от услуг иностранных тренеров»

вчера, 22:40

Футбольный комментатор Геннадий Орлов надеется, что в будущем российские клубы будут делать ставку на своих специалистов, а не на иностранцев:

«В России увлеклись зарубежными тренерами. Из всех спортивных национальных сборных — по футболу, биатлону и прочему — нам повезло только с одним тренером — Хиддинком. Кто выиграл Олимпийские игры с волейболистами? Советский человек Алекно. Надо делать ставку только на своих. Нужно забывать об иностранцах, особенно на уровне сборных. Практика показывает, что они не справляются. Здесь для них чужая страна, они чужие люди. Трефилов, Карполь… У нас своя школа, и я за то, чтобы мы отказались от услуг иностранцев, которые приезжают сюда зарабатывать деньги. В конце концов, и в „Зените“ должны прийти к тому, что нужен свой тренер».

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов ранее отмечал, что иностранным тренерам прощают то, что не простили бы российским.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил VIPded
сегодня в 08:45
VIPded:
Белорусских тренеров, думаю, можно и оставить... А вот Каррер всяких и Манчин - нафик!!!
Вот истинное лицо коня). Тренируй ЦСКА тренера из Бурунди он говорил бы, что тренеров из этой страны можно оставить).
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:26
И это говорит сбг болельщик?Клуба у которого я с трудом припоминаю главного тренера русского...
mangoх12
mangoх12 ответил Шуnя771
сегодня в 03:51
Шуnя771:
9:1 )))
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в еврокубках для российских клубов))
mangoх12
mangoх12 ответил Шуnя771
сегодня в 03:38
Шуnя771:
9:1 )))
11:1 )))
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:20
у Орлова постоянно спрашивают его мнения или он сам приходит к журналюгам чтобы поделиться своим маразмом?следуя его логике, может вообще отказаться и от легионеров футболистов? многие из них так же приезжают тупо изза денег
Как будто у нас полная страна перспективных тренеров и игроков и им никто не дает шанса, чушь это все, и наша сборная тому доказательство, начинать надо с руководства, с тех кто принимает решения и задает вектор развития клубов, и вообще спорта в целом, будут адекватные люди на этих местах будут и результаты
Выбирать надо тщательнее, Манчини вообще с самого начала выглядел сомнительным выбором
Многие из наших бывших футболистов только и умеют визжать о том то не так это не так, почему же сами не попробуют, например в ФНЛ начать? видимо это ниже их достоинства
realdogge the gunner
realdogge the gunner
сегодня в 02:38
во всём мире люди работают где хотят))
только у нас в рашке всё гнут свою линию, что нужно всё своё))
а что вообще в россии есть своё, которое может конкурировать с миром? оружие? боже, что за биомусор.
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 01:12
Ни один российский тренер не вывел иностранную команду в ЛЧ и тем более не победил с ней.
Иностранные тренеры с российскими клубами проходили не далеко в ЛЧ.
Ну и где мы увидим российские клубы с российскими тренерами???
Да собственно мы их уже давно там видим, но зачем нам на это смотреть постоянно, может все же попытать счастье?
А деньги в России тырят во сто крат больше чем зарубежные тренеры зарабатывают.
Что не понятно?
Akatsuki72
Akatsuki72 ответил VIPded
сегодня в 01:04
VIPded:
Белорусских тренеров, думаю, можно и оставить... А вот Каррер всяких и Манчин - нафик!!!
Карреры как раз нужны, он очень сильный уровень показывает, учитывая состав Спартака, результат довольно приличный. А вот Манчини действительно нафиг, ему плевать на Зенит, он приехал просто косить капусту.
Faustello
Faustello
сегодня в 01:01
Я за то, чтобы мы отказались от услуг иностранных тренеров - кричал Орлов не русскоговорящей стриптизёрше!
Akatsuki72
Akatsuki72 ответил ermak6448
сегодня в 01:00
ermak6448:
Мысль хорошая, да кто Сергеевич прислушается...
И что в ней хорошего? Так и топчемся по кругу. Сначала поставим иностранные дровища - результат ноль. Потом отечественные дровища - снова ноль. И так по кругу. Нужно смотреть на конкретную личность и его желание, уровень... тогда что-то будет. А все эти слова свой и не свой просто прожужжали все уши. Дрова - не национальность, а качественная характеристика отдельного индивидуума.
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:53
Нужно ориентироваться на качественных исполнителей, будь то иностранец или свой. Это же касается и игроков. Класс и желание работать - вот какие должны быть критерии. А часто берут либо иностранцев сомнительного уровня или хороших специалистов, но плюющих на работу, приехавших только получать зарплату. Не нужно кидаться на каждую блестящую вещь. Вот что главное. Ставка на отечественных тренеров - это конечно здорово, но давайте честно посмотрим на действительность, качественных отечественных тренеров мало, Много только разговоров о них. А станет их больше, если больше станет специалистов желающих учиться и развиваться.
ermak6448
ermak6448
сегодня в 00:38
Мысль хорошая, да кто Сергеевич прислушается...
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 00:34
Да ладно, Семин нормально дерет иностранных тренеров, а поражения были как раз от клубов с русскими тренерами, ну а сборная это уже целый ряд факторов, юношеские и детские школы и тд., а так как никто в это вкладываться не хочет, то и тренер мало что решит. Хиддинк был ярким исключением скорее...
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 00:16
По сборной можно еще согласиться, но по клубам точно нет. Просто столько отечественных тренеров с достаточной квалификацией найти невозможно.
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 00:13
Орлов во многом прав, хотя мне кажется, что нужно посмотреть как у Зенита с Манчини в марте-апреле будет. Если не пойдёт, то нужно будет что-то решать.
А так мне кажется, что есть молодые тренерам России, которым нужно в ближайшие пару лет начать доверять. Думаю, что из Семака или Парфенова могут получиться достойные тренера.
vinyardrip
vinyardrip ответил cska plus
сегодня в 00:02
cska plus:
Какая-то нестабильность в Гене, то восхваливает, то теперь против.
Так он всю жизнь подмазывается к тем, кто сверху)) 31ка еще та кароч
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 00:01
Дайте уже гене порулить.. Ну че вам в 57?))
piercman
piercman
вчера в 23:40
под отечественного тренера не поедут легионеры с именами. ну это наш частный случай.
VIPded
VIPded
вчера в 23:37
Белорусских тренеров, думаю, можно и оставить... А вот Каррер всяких и Манчин - нафик!!!
fcspartak
fcspartak
вчера в 23:29
От услуг престарелых комментаторов тоже бы не мешало отказаться
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:25
Геннадий Орлов прав свои должны быть тренера
ivany4
ivany4
вчера в 23:25
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:15
    Давайте жить в резервации... Игроки только русские, тренеры только русские. Наш чемпионат и так второсортный, а так будет уровень чемпионата Ганы... Орлова надо гнать из футбола сами знаете какими тряпками!!!!!
    cska plus
    cska plus
    вчера в 23:11
    Какая-то нестабильность в Гене, то восхваливает, то теперь против.
    drug01
    drug01
    вчера в 23:01
    Чтобы до этого надо было дойти сколько денег им на зарплату выбросили!!!!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 23:00
    вот оказывается главная проблема российского спорта - иностранные тренеры.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:58
    Зенит последний откажется это точно
    Kрейсер
    Kрейсер ответил cska.78
    вчера в 22:57
    cska.78:
    Макароны всякие позорят страну своими 0:7
    А сразу после этого выносят красно-синее туловище 3:0.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил cska.78
    вчера в 22:54
    cska.78:
    Макароны всякие позорят страну своими 0:7
    9:1 )))
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 22:53
    Фурсинка другого мнения! И я с Фурсинкай согласен! Физручиннни должен завоевать с "Зенитом" через два года кубок Лиги Чемпионов! Ты что, Гена, против этого будущего достижения? Надо всего лишь подождать два года!
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