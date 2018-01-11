Орлов: «Я за то, чтобы мы отказались от услуг иностранных тренеров»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов надеется, что в будущем российские клубы будут делать ставку на своих специалистов, а не на иностранцев:

«В России увлеклись зарубежными тренерами. Из всех спортивных национальных сборных — по футболу, биатлону и прочему — нам повезло только с одним тренером — Хиддинком. Кто выиграл Олимпийские игры с волейболистами? Советский человек Алекно. Надо делать ставку только на своих. Нужно забывать об иностранцах, особенно на уровне сборных. Практика показывает, что они не справляются. Здесь для них чужая страна, они чужие люди. Трефилов, Карполь… У нас своя школа, и я за то, чтобы мы отказались от услуг иностранцев, которые приезжают сюда зарабатывать деньги. В конце концов, и в „Зените“ должны прийти к тому, что нужен свой тренер».

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов ранее отмечал, что иностранным тренерам прощают то, что не простили бы российским.