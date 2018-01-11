Гаттузо: «Мы купили 11 игроков. Разве правильно покупать 12-го?»

Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил информацию о том, что этой зимой «россонери» не будут совершать покупки:

«В январе мы не будем никого подписывать, это официальная информация. От нас может кто-то уйти, но изменения будут минимальными.

Хочу вас спросить: если мы купили 11 игроков, разве правильно будет покупать 12-го? Мы провели хорошую трансферную кампанию летом.

Я продолжаю работать, важно всегда оставаться в курсе событий. На этих выходных я посещу несколько игр Бундеслиги».