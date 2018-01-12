Экс-игрок «Атлетико»: «Футболисты не ценят деньги. Я спустил 15000 евро за одну ночь»

Бывший защитник «Атлетико» и менхенгладбахской «Боруссии» Альваро Домингес считает, что многие футболисты не умеют разумно распоряжаться внезапным богатством:

«Это большие перемены, и, если тебя никто не научил, тяжело понять, что делать с этими деньгами.

Футболистов часто критикуют, но если случайному парню на улице, который еле сводит концы с концами, дать миллион евро, что произойдет? Не думаю, что поведет себя иначе, чем любой футболист.

Когда ты футболист, денег не ценишь. Машины с каждым разом становятся дороже, часы крупнее в размерах. Ты летишь на частном самолете, только чтобы пообедать, и считаешь это нормальным.

Однажды ночью я развлекался с друзьями и увидел в чеке сумму в 15000 евро. Вы можете посчитать меня дураком, но нужно один раз пережить это на собственном опыте, чтобы сделать правильные выводы. Проблема в том, что многие выходят за рамки, исключения становятся правилом».

Напомним, что Альваро Домингесу пришлось завершить карьеру в 27 лет из-за проблем со спиной.