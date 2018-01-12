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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Марадона: «Просто безумие, что Монтелла занял место Бериссо»

сегодня, 00:51

Легендарный аргентинец Диего Марадона не может понять, как «Севилья» могла решиться на увольнение Эдуардо Бериссо и назначение Винченцо Монтеллы на его место:

«Просто безумие, что Монтелла занял место Бериссо. Особенно учитывая, что Монтеллу выгнали из „Милана“ за отвратительные результаты. На планете тысячи тренеров, которые могли бы занять эту должность. Бизнесмен не может руководить футболом. Бериссо следовало поддержать».

Напомним, что перед увольнением Бериссо перенес операцию по удалению рака предстательной железы.

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Все комментарии
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:30
Марадона так говорит словно сам был паинькой, и делал все правильно
Зидан тоже не блистал в Сегунде с зеленью Реаловской, а потом пришел в главную команду и за 18 месяцев собрал трофеев больше чем несколько тренеров до него
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:34
да Монтелла получше Берисо, иж уж точно получше самого Марадоны, как тренер.
Faustello
Faustello
сегодня в 00:56
Сказал коротыш приподняв голову и снова упал лицом в кучу муки )))
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