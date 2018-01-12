Марадона: «Просто безумие, что Монтелла занял место Бериссо»

Легендарный аргентинец Диего Марадона не может понять, как «Севилья» могла решиться на увольнение Эдуардо Бериссо и назначение Винченцо Монтеллы на его место:

«Просто безумие, что Монтелла занял место Бериссо. Особенно учитывая, что Монтеллу выгнали из „Милана“ за отвратительные результаты. На планете тысячи тренеров, которые могли бы занять эту должность. Бизнесмен не может руководить футболом. Бериссо следовало поддержать».

Напомним, что перед увольнением Бериссо перенес операцию по удалению рака предстательной железы.