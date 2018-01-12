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Титов: «Если „Локо“ победит „Спартак“, то на 90 процентов уже будет чемпионом»

сегодня, 04:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак04.03.2018 в 16:30 Не начался

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов оценил шансы красно-белых догнать «Локомотив» в чемпионате России:

«Удивлён ли я лидерству „Локо“? Если только отрывом в 8 очков. А так команда играла стабильнее всех, не пробуксовывала. Случались осечки, но единичные.

Считаю, что „Локо“ по составу уступает „Спартаку“. Хотя это лично моё мнение. И нет никаких склок, передряг, что случалось ранее. „Локо“, как помню, был силён атмосферой, там команда-семья. Сёмин создал хорошую атмосферу, где всем комфортно, потому и есть результат.

Что касается шансов „Спартака“ догнать „Локо“, осталось 10 туров, в которых „железнодорожникам“ надо три проиграть, а преследователи должны во всех победить. Но самый главный матч – „Локо“ - „Спартак“ сразу после перерыва. Если хозяева побеждают, то на 90 процентов – уже чемпионы. Но я на перспективы красно-белых смотрю с оптимизмом».

Титов также считает, что нападающий «Спартака» Зе Луиш потенциально является лучшим форвардом в РФПЛ.

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Все комментарии
Colonist
Colonist ответил самуил кац 1
сегодня в 08:34
Это же не по сорок лет болтаться по первым лигам, как Зенит и не по 20 с лишним лет без трофеев, как ЦСКА!:))) А 22 чемпионства недостижимый результат для остальных, даже если Спартак будет похмеляться и по 20 лет!:))
Colonist
Colonist
сегодня в 08:31
Я надеюсь на победу Спартака!!! Главное, чтобы не расслабились теперь, так как календарь у нас попроще, чем у конкурентов!
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил AntiherQ1488
сегодня в 08:24
AntiherQ1488:
Там мы играли в Робина Гуда и всякому *** очки раздавали) Похмелье от чемпионства, так бывает)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил самуил кац 1
    сегодня в 08:14
    самуил кац 1:
    Уже мотанул в первом круге !
    Там мы играли в Робина Гуда и всякому *** очки раздавали) Похмелье от чемпионства, так бывает)
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 08:06
    AntiherQ1488:
    Размотать Локо, стать опять чемпионами, тогда у кого то бомбанет)
    Уже мотанул в первом круге !
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 07:34
    Размотать Локо, стать опять чемпионами, тогда у кого то бомбанет)
    Zayac_65
    Zayac_65
    сегодня в 07:32
    Спартак победит.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 07:27
    Локомотив не обыграет спартак
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:22
    Мистер очевидность....
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 06:56
    А если не победит, то на 90% чемпионом не будет?
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:40
    если Локо не победит Спартак, то на 60 процентов будет чемпионом
    амурец
    амурец
    сегодня в 05:26
    этот матч будет наиважнейшим, Локо верим в победу
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 05:07
    Всё пока решает мутко.
    NbKA555
    NbKA555
    сегодня в 04:52
    Шансы есть всегда!Мы верим в команду,в тренера!Локо силен,посмотрим в каком состояние подойдем после перерыва,и после матчей ЛЕ к дерби!Но жду только победы!!!
    juchok
    juchok
    сегодня в 04:45
    Титов случайно не из Иркутска?
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