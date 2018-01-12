Титов: «Если „Локо“ победит „Спартак“, то на 90 процентов уже будет чемпионом»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов оценил шансы красно-белых догнать «Локомотив» в чемпионате России:

«Удивлён ли я лидерству „Локо“? Если только отрывом в 8 очков. А так команда играла стабильнее всех, не пробуксовывала. Случались осечки, но единичные.

Считаю, что „Локо“ по составу уступает „Спартаку“. Хотя это лично моё мнение. И нет никаких склок, передряг, что случалось ранее. „Локо“, как помню, был силён атмосферой, там команда-семья. Сёмин создал хорошую атмосферу, где всем комфортно, потому и есть результат.

Что касается шансов „Спартака“ догнать „Локо“, осталось 10 туров, в которых „железнодорожникам“ надо три проиграть, а преследователи должны во всех победить. Но самый главный матч – „Локо“ - „Спартак“ сразу после перерыва. Если хозяева побеждают, то на 90 процентов – уже чемпионы. Но я на перспективы красно-белых смотрю с оптимизмом».

Титов также считает, что нападающий «Спартака» Зе Луиш потенциально является лучшим форвардом в РФПЛ.