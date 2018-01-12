Газизов: «Сделаем всё от нас зависящее для дальнейшего прогресса Семака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил проделанную главным тренером команды Сергеем Семаком работу в текущем сезоне:

«Сергей Богданович многое доказал, как игрок он был одним из сильнейших российских футболистов. А сейчас доказывает свой уровень в качестве тренера. И руководство республики, и мы очень рады тому, что Семак прогрессирует в нашем клубе. Надеемся, что он продолжит расти в профессиональном плане. Мы, в свою очередь, сделаем всё, что от нас зависит, для его дальнейшего прогресса. Сергей Богданович – молодой, очень понимающий и серьёзный специалист. Уже после первого месяца совместной работы с ним я понял: мы не ошиблись с выбором.

Сейчас вообще большая волна молодых тренеров приходит, происходит определённая смена поколений. Однако мы видим, что и опытные специалисты по-прежнему показывают высокий уровень. Юрий Павлович Сёмин, чей „Локомотив“ с серьезным отрывом идет на первой строчке – яркий тому пример».

Напомним, Семак отказался от идеи ехать зимой в Англию на стажировку.