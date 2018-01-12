Альба: «Играть бок о бок с Месси – настоящая роскошь. Он лучший в истории»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба выразил восхищение игрой своего одноклубника Лионеля Месси в ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:0). 28-летний испанец забил гол с передачи Месси и сам два раза ассистировал аргентинскому форварду.

«Играть бок о бок с Месси – это настоящая роскошь. Он лучший в истории. Мы постоянно ищем друг друга на поле, чтобы забивать голы, и сегодня нам удалось сделать это дважды.

Лео уже 12 лет поддерживает потрясающий уровень. Надеюсь, что ещё какое-то время мы и болельщики будем иметь возможность наслаждаться его игрой».