Экс-игрок «Реала»: «Последние результаты — не повод выгонять Зидана»

Бывший футболист «Реала» Фернандо Йерро не считает нужным судить Зинедина Зидана за не самые выдающиеся выступления «сливочных» в этом сезоне:
«Нам нужно оставаться здравомыслящими. На дворе январь, в клубе тот же тренер и почти тот же состав, который завоевал восемь титулов за последние два года.
Команда привыкла выигрывать все подряд, но когда этого не происходит, это недостаточный повод выгонять Зидана.
Надо быть последовательными в своих суждениях, ведь здесь остался тот же тренер, те же игроки и та же философия».
Похожего мнения придерживается и датский тренер Микаэль Лаудруп.