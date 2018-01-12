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Экс-игрок «Реала»: «Последние результаты — не повод выгонять Зидана»

сегодня, 08:27

Бывший футболист «Реала» Фернандо Йерро не считает нужным судить Зинедина Зидана за не самые выдающиеся выступления «сливочных» в этом сезоне:

«Нам нужно оставаться здравомыслящими. На дворе январь, в клубе тот же тренер и почти тот же состав, который завоевал восемь титулов за последние два года.

Команда привыкла выигрывать все подряд, но когда этого не происходит, это недостаточный повод выгонять Зидана.

Надо быть последовательными в своих суждениях, ведь здесь остался тот же тренер, те же игроки и та же философия».

Похожего мнения придерживается и датский тренер Микаэль Лаудруп.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 08:39
Зидан знал в какой команде и в каком клубе он стал главным тренером, это высшая школа и лучшие игроки, сюда стремятся многие звезды, если команда не показывает хорошей игры и не добивается побед в турнирах, в Реале долго терпеть не будут и быстро уволят в случае не успехов.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:37
Ещё парочка поражений от Вильярреала и Депортиво и пойдёт лысый псевдотрненришка на биржу труда за пособием по безработице )
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